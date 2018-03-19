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Исландия вслед за Великобританией допустила бойкот ЧМ-2018
В правительстве Исландии рассматривают вопрос о том, чтобы в поддержку Великобритании полностью отказаться от присутствия на матчах и мероприятиях чемпионата мира по футболу 2018 года, который должен пройти в России. Об этом со ссылкой на министра иностранных дел страны Гудлаугура Тор Тордарсона сообщает местное издание RÚV.
Полный бойкот чемпионата исландским правительством, как пояснил глава внешнеполитического ведомства, будет означать, что никакие чиновники страны не будут присутствовать на мероприятиях ЧМ-2018. При этом участие в соревнованиях национальной мужской футбольной команды и присутствие на матчах исландских болельщиков не будут запрещены. Это, по словам Тордарсона, «сомнений не вызывает».
— [Участие в ЧМ-2018 для футболистов из Исландии] - уникальнейшая возможность, — заметил министр. Исландская национальная сборная по футболу, как напоминает RÚV, в 2016 году впервые в своей истории принимала участие в финальной части континентального первенства: тогда спортсмены вышли в четвертьфинал чемпионата Европы.
— Очень важно, чтобы мы сейчас, когда вызвали к себе такой большой интерес, воспользовались этой возможностью, — сказал Тордарсон.
Обсуждение в правительстве возможного бойкота ЧМ-2018, по данным главы исландского МИДа, связано с «делом Скрипаля».
— Это, конечно, [в случае одобрения] станет ответом на события в Великобритании, — добавил он, отметив, что «это очень серьезные вещи, которые связаны не только с британцами».
О том, что члены королевской семьи Великобритании, а также британские чиновники не будут присутствовать на мундиале в России, стало известно 14 марта: соответствующее заявление сделала премьер-министр Тереза Мэй. Подобные меры, по ее словам, стали ответом на отравление в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которого в России осудили за шпионаж в пользу Лондона, и его дочери Юлии. Оба они были найдены 4 марта в парке без сознания.
Впоследствии Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое производилось в СССР и России. Москва утверждения о причастности к инциденту отвергает. Реагировать на обвинения властей Британии в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Россия отказалась, до тех пор пока ей не предоставят определенных доказательств, а также доступа к материалам дела.
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В правительстве Исландии рассматривают вопрос о том, чтобы отказаться от присутствия чиновников на мероприятиях и матчах чемпионата мира по футболу в России.
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