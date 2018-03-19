Исландия вслед за Великобританией допустила бойкот ЧМ-2018

В правительстве Исландии рассматривают вопрос о том, чтобы в поддержку Великобритании полностью отказаться от присутствия на матчах и мероприятиях чемпионата мира по футболу 2018 года, который должен пройти в России. Об этом со ссылкой на ​министра иностранных дел страны ​Гудлаугура Тор Тордарсона сообщает местное издание ​RÚV.



Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Фото: metro.co.uk

Полный бойкот чемпионата исландским правительством, как пояснил глава внешнеполитического ведомства, будет означать, что никакие чиновники страны не будут присутствовать на мероприятиях ЧМ-2018. При этом участие в соревнованиях национальной мужской футбольной команды и присутствие на матчах исландских болельщиков не будут запрещены. Это, по словам Тордарсона, «сомнений не вызывает».

— [Участие в ЧМ-2018 для футболистов из Исландии] - уникальнейшая возможность, — заметил министр. Исландская национальная сборная по футболу, как напоминает RÚV, в 2016 году впервые в своей истории принимала участие в финальной части континентального первенства: тогда спортсмены вышли в четвертьфинал чемпионата Европы.​

— Очень важно, чтобы мы сейчас, когда вызвали к себе такой большой интерес, воспользовались этой возможностью, — сказал Тордарсон.

Обсуждение в правительстве возможного бойкота ЧМ-2018, по данным главы исландского МИДа, связано с «делом Скрипаля».

— Это, конечно, [в случае одобрения] станет ответом на события в Великобритании, — добавил он, отметив, что «это очень серьезные вещи, которые связаны не только с британцами».

О том, что члены королевской семьи Великобритании, а также британские чиновники не будут присутствовать на мундиале в России, стало известно 14 марта: соответствующее заявление сделала премьер-министр Тереза Мэй. Подобные меры, по ее словам, стали ответом на отравление в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которого в России осудили за шпионаж в пользу Лондона, и его дочери Юлии. Оба они были найдены 4 марта в парке без сознания.

Впоследствии Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое производилось в СССР и России. Москва утверждения о причастности к инциденту отвергает. Реагировать на обвинения властей Британии в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Россия отказалась, до тех пор пока ей не предоставят определенных доказательств, а также доступа к материалам дела.