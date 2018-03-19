Мнение: помогать людям - призвание или необходимость?

Друзья, есть к вам просьба обращать больше внимание на жизнь окружающих нас других людей. Мы настолько заняты своими хлопотами, настолько эгоистичны, что порой не замечаем, как другие люди молча тянут непосильную ношу жизненных трудностей.



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Время Великого Поста для очищения души добрыми делами, время, когда надо для начала в пост попробовать что-то сделать, и делать именно хорошие поступки не только для себя и родственников, а также для чужих людей. И самое главное - не ждать, и не ожидать какого –либо возврата за свои деяния в любой форме.

Необходимо научиться приносить в жертву и свое время, и деньги во имя любви. Мы часто слышим в церкви слова священников о любви к ближнему своему, что Бог есть любовь, но не имеем представления и не вникаем в глубокий смысл сказанного. У нас слово любовь отражается как любовь к своим детям, женам /мужьям, родителям, котикам собачкам и тд..Но самое сокровенное Божественное понимание любви закрыто глубоко в своем Я. А ведь любовь настолько проста. Главное, надо только сделать шаг и пожертвовать своим удобством.

Все мы видим статьи о сборе средств на операцию ребенку, реабилитацию, и часто - прочли и забыли. И мало кто понимает, что стоит за этой просьбой. Когда в семье больной ребенок (не ОРВИ, конечно) родители живут в сложных психологических условиях. Мало того, что сердце сжимается от боли и страдании ребенка, так и ещё находятся в тяжелом положении, найти и собрать средства на операцию и постоянные реабилитации (часто касается ДЦП и др диагнозы).

При ДЦП, если прекратить реабалитации, у ребенка сразу же начнется регресс. Матери вынуждены постоянно ездить на реабилитации по различным центрам, отцы искать деньги. Скажут многие - такая судьба! Хорошо, но что за судьба у тех людей, которые на просьбу помочь предлагают продать почку или начинают считать видимое имущество. Отдай все, останься в «трусах» и решай свои вопросы молча? Ок, а что дальше - продавать вторую почку?

И как сложно этим людям перечислить хотя бы пару рублей. Я не думаю, что если кто-то отдаст на такое дело «рубль», то потерпит неудобства. Лишний бокал пива, на 1 пакетик корма меньше для котика, пачка сигарет? Нет!

Себе мы не откажем и героически проигнорируем. Мы будем красиво рассуждать о политике, будем вежливы и интеллигенты, будем говорить спасибо и пожалуйста, но это все шелуха. Это все - "лажа"…

Что мы скажем Богу, когда придет час, а если кто-то атеист - что он скажет внукам, что хорошего было сделано? 5 млн. спасибо и 2 млн. улыбок, но не одного доброго дела. Нет, так нельзя.

Мы должны трезветь и начать помогать другим! Великий Пост –это возможность изменить свое Я. Это начало любви в ваших сердцах. Так будем же, по-возможности, по «рублю» и больше помогать, откроем в себе другого человека. Каждая, даже минимальная помощь дает этим людям не только возможность собрать средства, но и вселяет уверенность и укрепляет веру.

Было замечено, к сожалению, что 9 из 10 человек игнорируют обращения о оказанию помощи. Возможно (и дай Бог) кто-то из них уже помогает где-то, но многие просто не вникают в чужие вопросы. Это очень страшно …

Беда может прийти к любому из нас, и не дай Бог встретить безразличие у большинства людей. Это будет громко сказано, но те немногие, кто находит в себе желание помогать - именно на таких людях держится наш хрупкий мир. Это сильные, милосердные, добрые и настоящие люди!

Низкий вам поклон! Храни Вас Бог!