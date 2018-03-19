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Брест: в ДТП травмирована 82-летняя пенсионерка - фото
20.03.2018 10:30 — Разное | Виртуальный Брест
19.03.2018 около 13:00 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: 28-летний житель г.Бреста управлял автомобилем марки «Лада-Ларгус» и двигаясь задним ходом по прилегающей территории вдоль дома №328, расположенного по ул.Московской г.Бреста, в направлении от рынка «Юбилейный» к проезжей части ул.Московской, совершил наезд на 82-летнюю местную жительницу, которая стояла позади автомобиля.
В результате происшествия пенсионерка с травмами госпитализирована в УЗ "Брестская городская больница СМП". Проводится проверка.
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19.03.2018 около 13:00 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 28-летний житель г.Бреста управлял автомобилем...
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