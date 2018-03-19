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Ворвались в дом, распылили газ, сломали мебель. Как в Ольшанах ГАИ и ОМОН задерживали "бесправника"
20.03.2018 10:30 — Разное | Виртуальный Брест
В редакцию ABW.BY попало видео, в реальность которого в наши дни трудно поверить.
Такое мы не могли оставить без внимания, но прежде чем начинать разбираться, предлагаем и нашим читателям посмотреть ролик.
Чтобы понять, как развивались события, кто прав, а кто виноват, мы поговорили с участниками этого без преувеличения "триллера".
Иван:
Сотрудники милиции пытались скрутить моего брата, забрались на детскую кровать прямо в грязной обуви, кровать при этом не выдержала и сломалась. Кроме того, сотрудники сломали прикроватную тумбочку, когда стали на нее ногой. Ламинат также пришел в негодность.
В общем, детскую комнату на глазах у детей люди с оружием в руках попросту разрушили. Я позвонил в службу "102", прислали участкового, который сказал, что это не в его компетенции, и ушел. Дети получили глубокую психологическую травму, трехлетняя дочка сейчас в больнице с высокой температурой. Я буду обращаться в прокуратуру, этот беспредел просто так не пройдет".
Сергей:
Я признаю, что не имел права так поступать, но действия сотрудников явно вышли за грань допустимого. В доме - маленькие дети, а они с оружием наперевес стали распылять газ. В итоге меня до 19 марта продержали в изоляторе, составили протоколы за езду без "прав" и неповиновение законным требованиям сотрудников милиции и отпустили".
Соберем факты воедино.
Сергей управлял автомобилем, будучи лишенным права управления транспортным средством. Это недопустимо, такие вещи нужно пресекать. Скажем больше: учитывая срок лишения, можно точно сказать, что этот человек ранее совершил уголовное преступление.
Но что можно сказать о действиях милиции?
Закон защищает неприкосновенность жилища, в чьей бы собственности оно ни находилось.
Разумеется, есть случаи, когда общественные интересы стоят выше, и милиция может превысить ограничения, установленные в общем порядке. Обратимся к Закону Республики Беларусь "Об органах внутренних дел".
Как видим, "входить беспрепятственно" в жилые помещения можно в любое время суток только при преследовании подозреваемых в совершении преступлений. Однако Сергея-то в итоге привлекли к административной ответственности. А значит, в данном случае речь шла о проступке, а не о преступлении. Можно, конечно, сослаться на уклонение от отбытия наказания, но основное наказание Сергей отбыл, а лишение права управления в рамках уголовного процесса является дополнительным наказанием.
Если требования статьи 25 не выполняются, то нужно руководствоваться "порядком, предусмотренным настоящим Кодексом", который обязывает органы внутренних дел для проникновение в жилище получить санкцию прокурора.
Что касается демонстрации огнестрельного табельного оружия и распыления газового баллончика в помещении, где есть дети, то это, конечно, перебор, причем требующий к себе внимания со стороны надзорных органов. Снова откроем закон об ОВД.
Напомним, в помещение вошли как минимум пять подготовленных бойцов. Какая была необходимость распылять газ в лицо человеку, пусть и правонарушителю, если он находился в комнате совсем один?
Теперь вспомним, что говорит все тот же закон по поводу повреждения имущества.
То есть, если будет установлено, что сотрудник милиции вышел за пределы полномочий (а сам факт нахождения его в частном помещении без согласия хозяина и без санкции прокурора говорит именно об этом), то за испорченные вещи придется платить, скорее всего - из своего кармана. Впрочем, это все материальные потери, которые не идут ни в какое сравнение с моральным вредом: пострадали дети, а сами правоохранители, травмируя ребенка, об этом даже не задумались.
Вчера вечером владелец дома, где происходили события, прислал нам протокол, в котором указано, что Сергей сопротивлялся не в частном доме, а на улице.
Здесь, конечно, можно долго рассуждать, какой смысл вложен в фразу "пытался убежать". Означает ли это, что Сергей не убежал и все происходило на улице? Тогда как нарушитель оказался в доме? И что, сотрудники ОВД в дом вообще не заходили? А на видео кто?
Мы постарались услышать мнение милиции. Как пояснил заместитель начальника Столинского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Алексей Козуля, с большой долей вероятности действия сотрудников милиции будет признаны правомерными. В настоящее время проверку проводит Следственный комитет, который даст оценку действиям как одной, так и другой стороны. В отношении самого задержанного гражданина решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.417 УК РБ, поскольку решением суда ему было запрещено управлять автомобилем в течение пяти лет.
Мы тоже подождем результатов проверки.
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В редакцию ABW.BY попало видео, в реальность которого в наши дни трудно поверить. Такое мы не могли оставить без внимания, но прежде чем начинать разбираться,...
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