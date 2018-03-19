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Устанавливаются очевидцы кражи денежных средств в баре Бригантина - фото

20.03.2018 10:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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ОВД администрации Ленинского района г.Бреста устанавливаются лица, ставшие очевидцами кражи денежных средств в баре Бригантина, имевшей место в ночь с 09.03.2018 на 10.03.2018.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54146.php

Устанавливаются очевидцы кражи денежных средств в баре Бригантина - фото

При наличии какой либо значимой информации, убедительная просьба звонить по номеру 8159312 мтс.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54146.php

Устанавливаются очевидцы кражи денежных средств в баре Бригантина - фото

Заранее благодарим за содействие!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54146.php

Устанавливаются очевидцы кражи денежных средств в баре Бригантина - фото

 
Теги: Брест
 
 
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ОВД администрации Ленинского района г.Бреста устанавливаются лица, ставшие очевидцами кражи денежных средств в баре Бригантина, имевшей место в ночь с 09.03.2018 на...
 
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