Старшеклассники отобрали у ребёнка электронный парогенератор - возбуждено уголовное дело

Как сообщили порталу Виртуальный Брест в УВД Брестского облисполкома, 16 марта 2018 года ОСК возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 206 УК РБ по заявлению от 6 февраля Н., 1967 г.р., неработающей, жительницы города Бреста.



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Женщина сообщила, что 5 февраля 2018 года около 13.30 вблизи дома 37 по ул. Октябрьской Революции двое неизвестных у ее сына – Н., 2003 г.р., ученика 7 класса УО "СШ-35", проживающего совместно, открыто похитили электронный парогенератор стоимостью 39,97 рублей.

Милиция установила, что грабеж совершили К., 2003 г.р., ученик 8 класса УО "СШ-3", и К., 2002 г.р., ученик 9 класса УО "СШ-4", жители г. Бреста, которые не задерживались.