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Старшеклассники отобрали у ребёнка электронный парогенератор - возбуждено уголовное дело

20.03.2018 10:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Как сообщили порталу Виртуальный Брест в УВД Брестского облисполкома, 16 марта 2018 года ОСК возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 206 УК РБ по заявлению от 6 февраля Н., 1967 г.р., неработающей, жительницы города Бреста.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54145.php

Старшеклассники отобрали у ребёнка электронный парогенератор - возбуждено уголовное дело

Женщина сообщила, что 5 февраля 2018 года около 13.30 вблизи дома 37 по ул. Октябрьской Революции двое неизвестных у ее сына – Н., 2003 г.р., ученика 7 класса УО "СШ-35", проживающего совместно, открыто похитили электронный парогенератор стоимостью 39,97 рублей.

Милиция установила, что грабеж совершили К., 2003 г.р., ученик 8 класса УО "СШ-3", и К., 2002 г.р., ученик 9 класса УО "СШ-4", жители г. Бреста, которые не задерживались.

Теги: Брест
 
 
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Как сообщили порталу Виртуальный Брест в УВД Брестского облисполкома, 16 марта 2018 года ОСК возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 206 УК РБ по заявлению от 6...
 
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