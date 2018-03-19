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Старшеклассники отобрали у ребёнка электронный парогенератор - возбуждено уголовное дело
20.03.2018 10:30 — Разное | Виртуальный Брест
Как сообщили порталу
Женщина сообщила, что 5 февраля 2018 года около 13.30 вблизи дома 37 по ул. Октябрьской Революции двое неизвестных у ее сына – Н., 2003 г.р., ученика 7 класса УО "СШ-35", проживающего совместно, открыто похитили электронный парогенератор стоимостью 39,97 рублей.
Милиция установила, что грабеж совершили К., 2003 г.р., ученик 8 класса УО "СШ-3", и К., 2002 г.р., ученик 9 класса УО "СШ-4", жители г. Бреста, которые не задерживались.
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