Совет Министров постановлением от 15 марта 2018 года №199 утвердил новые границы, площадь и состав земель республиканского ландшафтного заказника "Прибужское Полесье". Документ опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.



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Общая площадь заказника "Прибужское Полесье" увеличилась до 17 тыс. 230,6 га. Заказник передан в управление Брестского райисполкома.

Финансирование функционирования и охраны "Прибужского Полесья", а также мероприятий, связанных с его преобразованием, будет осуществляться из средств местных бюджетов и иных источников, не запрещенных законодательными актами.

Брестскому райисполкому поручено в шестимесячный срок обеспечить регистрацию преобразуемой территориальной единицы, установку специальных информационных знаков по ее границам.

Республиканский ландшафтный заказник "Прибужское Полесье" функционирует в Брестском районе Брестской области в целях сохранения в естественном состоянии природно-территориальных комплексов типичного природного ландшафта плосковолнистой водно-ледниковой равнины, дикорастущих растений и диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, а также мест их произрастания и обитания.