ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Площадь заказника "Прибужское Полесье" увеличена до 17,2 тыс. га

20.03.2018 10:30 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Совет Министров постановлением от 15 марта 2018 года №199 утвердил новые границы, площадь и состав земель республиканского ландшафтного заказника "Прибужское Полесье". Документ опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54144.php

Площадь заказника "Прибужское Полесье" увеличена до 17,2 тыс. га

Общая площадь заказника "Прибужское Полесье" увеличилась до 17 тыс. 230,6 га. Заказник передан в управление Брестского райисполкома.

Финансирование функционирования и охраны "Прибужского Полесья", а также мероприятий, связанных с его преобразованием, будет осуществляться из средств местных бюджетов и иных источников, не запрещенных законодательными актами.

Брестскому райисполкому поручено в шестимесячный срок обеспечить регистрацию преобразуемой территориальной единицы, установку специальных информационных знаков по ее границам.

Республиканский ландшафтный заказник "Прибужское Полесье" функционирует в Брестском районе Брестской области в целях сохранения в естественном состоянии природно-территориальных комплексов типичного природного ландшафта плосковолнистой водно-ледниковой равнины, дикорастущих растений и диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, а также мест их произрастания и обитания.

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совет Министров постановлением от 15 марта 2018 года №199 утвердил новые границы, площадь и состав земель республиканского ландшафтного заказника "Прибужское...
 
Новости дня
Новости разные
 
Исландия вслед за Великобританией допустила бойкот ЧМ-2018
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика