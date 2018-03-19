В Индии девушка погибла из-за взрыва смартфона Nokia

Старый смартфон Nokia 5233 стал причиной смерти молодой девушки. Инцидент произошел 16 марта в деревне Кхерикани штата Одиша на востоке Индии. Об этом сообщают Daily Mail и Odisha Sun Times .



Фото: CEN / dailymail.co.uk

19-летняя Ума Орам разговаривала по телефону, пока он стоял на зарядке. В какой-то момент устройство взорвалось. Девушка получила ожоги груди, руки и ноги. Ее отвезли в больницу, однако медики смогли только констатировать смерть от шока.

По словам родственников умершей, они слышали громкий звук от трансформатора. Полицейские полагают, что причиной взрыва стал скачок напряжения в сети.

Девушка использовала телефон Nokia 5233, выпущенный в Китае в 2010 году. В HMD Global, которая сейчас производит смартфоны под брендом Nokia, отметили, что опечалены инцидентом, и подчеркнули, что тогда выпуском смартфонов занималась другая компания.