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В Индии девушка погибла из-за взрыва смартфона Nokia

20.03.2018 10:39 — Разное | Tut.by  
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Старый смартфон Nokia 5233 стал причиной смерти молодой девушки. Инцидент произошел 16 марта в деревне Кхерикани штата Одиша на востоке Индии. Об этом сообщают Daily Mail и Odisha Sun Times.


Фото: CEN / dailymail.co.uk

19-летняя Ума Орам разговаривала по телефону, пока он стоял на зарядке. В какой-то момент устройство взорвалось. Девушка получила ожоги груди, руки и ноги. Ее отвезли в больницу, однако медики смогли только констатировать смерть от шока.

По словам родственников умершей, они слышали громкий звук от трансформатора. Полицейские полагают, что причиной взрыва стал скачок напряжения в сети.

Девушка использовала телефон Nokia 5233, выпущенный в Китае в 2010 году. В HMD Global, которая сейчас производит смартфоны под брендом Nokia, отметили, что опечалены инцидентом, и подчеркнули, что тогда выпуском смартфонов занималась другая компания.

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Девушка использовала телефон Nokia 5233, выпущенный в Китае в 2010 году.
 
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