Проезд на проезд по железной дороге дорожает

Проезд пассажиров на железнодорожном транспорте на городских линиях подорожает на 2-6% с 20 марта, на региональных и межрегиональных линиях – с 1 апреля, на 24% и 32% соответственно.

Сообщается, что стоимость проезда станет дороже «до номинала, удобного для оплаты».

Например, билет до пункта назначения сейчас стоит 88 копеек, а будет стоить 90 копеек. Тарифы округляются до удобной стоимости в бОльшую сторону.

По информации МАРТ, населением компенсируется не более 20% затрат на перевозки ж/д транспортом. Бюджетные субсидии на эти услуги не предоставляются.

В последний раз проезд по железной дороге дорожал в 2015 году.