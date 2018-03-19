"Иногда мы превращались в пауков, пойманных в сетку": минчане рассказали о "Снежном шоу"

С 27 марта по 1 апреля в Минске пройдут показы « сНежного шоу », созданного клоуном Славой Полуниным — знаменитым Асисяем. В первый и пока единственный раз всемирно известная постановка приезжала к нам в 2013 году. Мы попросили минчан вспомнить свои впечатления.





С момента создания в 1993 году «сНежное шоу» объездило с аншлагами практически весь земной шар. Проект и его авторы отмечены премиями Великобритании, Франции, Австралии, США, Мексики и других стран. А в Японии «сНежное шоу» настолько любят, что для него строят постоянную площадку.

Музыкант и ведущий Александр Помидоров: «Это чистое и прозрачное искусство, одна из высших точек театра в его первородном смысле. Шоу состоит из миниатюр, в том числе тех, которые я видел еще в середине 80-х. Но в рамках снежного шоу они выстроены настолько точно и тонко, что в прошлый приезд я испытал катарсис. Получилось законченное и великое произведение. И хочется увидеть его снова. Клоуны ходят по сиденьям, играют со зрителями в мячи, а ты думаешь: „Ну, только бы еще не заканчивалось!“».



Автор фото: A.Lopez

IT-предприниматель Богдан Коровец: «Шоу Полунина — это внезапная и беспощадная эксплуатация эмоций, о существовании которых ты у себя или не подозревал, или забыл, или… Или кто-то настолько умело выстроил воздействие на все твои органы чувств, что ты абсолютно отрываешься от законов реальности мира и совершаешь экскурсию бестелесным духом по неведомым тебе лабиринтам своей же, оказывается, человеческой души. Неожиданно, очень неожиданное шоу».

Телеведущая Мира Шульц: «Один из главных моментов тут взаимодействие со зрителями — задействован весь зал без исключения. А из первых рядов еще и на сцену вытаскивают, но очень мило так и весело. Меня вытащили со второго ряда, попросили поучаствовать в номере — это было прекрасно. Вообще во время этого шоу ты становишься ребенком, тебя пробирает детскими эмоциями, которые, казалось бы, ушли давным-давно».



Автор фото: A.Lopez

Предприниматель Ник Моторин: «С первого ряда было хорошо видно, как все клоуны заглядывают в глаза зрителям. В итоге в конце представления желтый клоун просто сидел на сцене, свесив ноги, и улыбался в залу. А мы в это время кормили зеленых клоунов шоколадом и конфетами. Люди расходились долго — никто не хотел покидать сказку. Это было прекрасно».

Музыкант Таня Кушнер: «Ни на что не похожее, чудаковатое, нециничное волшебство. Оживший мультфильм со взрослой грустинкой. На спектакле важно присутствовать. Присутствовать без суеты, без телефонов. Очень рекомендую не снимать, не смотреть сквозь экраны. Особенно, когда начнётся Метель. Просто откройте глаза, прочувствуйте момент, кричите, смейтесь!»



Автор фото: V.Mishukov

Дизайнер Василий Андреев: «Они двигали бровями. И не произносили ни одного слова. Просто могли бровями показать целую историю отношений с вами. Цилиндр, из которого шел дым — превращался в поезд. Иногда мы превращались в пауков, пойманных в сетку, которая становилась все больше и разрасталась до размера зала. Через 40 минут после окончания шоу клоуны, так и не ушли. Они понимали, что нам охота еще покидаться бумажным снегом или шарами размером с Луну на небе, разбросанными по всему кубу всего здания и всего зала».

Показы: 27, 28, 29, 30 марта — в 19.00 31 марта — в 15.00 и 19.00 1 апреля — в 14.00 и 18.00 Посещение вечерних представлений (начало после 19−00) детям до 8 лет не рекомендовано. Стоимость билетов: от 50 до 200 рублей Купить билет

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17 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш. Вы можете выиграть билеты на концерт Сергея Лазарева в Минске . Мероприятие состоится на сцене «Минск-Арены» 10 апреля. Розыгрыш продлится до 23 марта.