"Мы готовы!" БГК имени Мешкова вместе с болельщиками выпустил ролик к плей-офф Лиги чемпионов

БГК им. Мешкова продолжает подготовку к старту в плей-офф гандбольной Лиги чемпионов, где соперником брестчан станет французский «Нант» .

Перед сражением с вице-чемпионом Франции БГК имени Мешкова представил имиджевое видео, подготовленное специально к этому большому событию.

Видео: БГК им. Мешкова

БГК прежде не раз показывал насыщенную жизнь команды с самых разных сторон. В новом клубном видео были задействованы преданные болельщики клуба. Все они разного возраста, пола, социального статуса, но объединяет их одно — любимая команда.

Первый поединок 1/8 Лиги чемпионов с «Нантом» состоится 24 марта в Бресте (начало в 19.30), ответный — 1 апреля во Франции.