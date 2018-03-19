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"Мы готовы!" БГК имени Мешкова вместе с болельщиками выпустил ролик к плей-офф Лиги чемпионов

20.03.2018 11:03 — Разное | Tut.by  
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БГК им. Мешкова продолжает подготовку к старту в плей-офф гандбольной Лиги чемпионов, где соперником брестчан станет французский «Нант».

Перед сражением с вице-чемпионом Франции БГК имени Мешкова представил имиджевое видео, подготовленное специально к этому большому событию.

Видео: БГК им. Мешкова

БГК прежде не раз показывал насыщенную жизнь команды с самых разных сторон. В новом клубном видео были задействованы преданные болельщики клуба. Все они разного возраста, пола, социального статуса, но объединяет их одно — любимая команда.

Первый поединок 1/8 Лиги чемпионов с «Нантом» состоится 24 марта в Бресте (начало в 19.30), ответный — 1 апреля во Франции.

 
Теги: Брест
 
 
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Перед сражением с вице-чемпионом Франции БГК имени Мешкова представил имиджевое видео, подготовленное специально к этому большому событию.
 
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