Беларусь посетили военные инспекторы из Италии

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С 20 по 23 марта в соответствии с положениями Венского документа Беларусь посещает инспекционная группа Италии, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

"Инспекционная группа проводит инспекцию указанного района. Целью контроля является проверка военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению в соответствии с положениями Венского документа", - отметили в Минобороны.

В составе инспекционной группы, помимо трех военных инспекторов Италии, принимает участие один военный инспектор из США.

