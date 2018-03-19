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Беларусь посетили военные инспекторы из Италии

20.03.2018 11:24 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь посетили военные инспекторы из Италии

фото: ctv.by

С 20 по 23 марта в соответствии с положениями Венского документа Беларусь посещает инспекционная группа Италии, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

"Инспекционная группа проводит инспекцию указанного района. Целью контроля является проверка военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению в соответствии с положениями Венского документа", - отметили в Минобороны.

В составе инспекционной группы, помимо трех военных инспекторов Италии, принимает участие один военный инспектор из США.
 

 
 
Ссылка на источник 60
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С 20 по 23 марта в соответствии с положениями Венского документа Беларусь посещает инспекционная группа Италии, сообщила пресс-служба министерства обороны...
 
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