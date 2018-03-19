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Месси раскрыл правду о своем росте

20.03.2018 11:21 — Разное | Tut.by  
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Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси рассказал о детстве и проблемах со здоровьем. Его слова приводит Onefootball.


Фото: Reuters

— С 8 лет мне делали уколы родители, а в 12 лет я уже знал, как делать это самостоятельно. Я проходил курс и делал уколы в ноги. Каждый вечер вкалывал себе гормон роста. Сначала в одну ногу, потом менял на другую. Иголка была маленькой, поэтому я особо ничего не чувствовал. Для меня весь этот процесс был чем-то рутинным. Я должен был делать это и делал, — поделился воспоминаниями футболист.

В детстве у Месси был диагностирован дефицит гормона роста. «Барселона», решившая подписать контракт с футболистом, оплатила лечение аргентинца. На данный момент рост нападающего составляет 169 сантиметров.

30-летний Месси — пятикратный обладатель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту мира. Вместе с «Барселоной» форвард восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании и четыре раза — победителем Лиги чемпионов.

 
 
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Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси рассказал о детстве и проблемах со здоровьем.
 
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