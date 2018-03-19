Восемь маленьких изменений на кухне, которые избавят от переедания

«Наши поступки определяются двумя вещами: тем, что мы делаем сознательно, и тем, что мы делаем автоматически», — считает психолог, специалист по пищевому поведению Лора МакГоуэн из Королевского университета Белфаста (Великобритания). То, как мы едим, по большей части относится ко второй группе. И по аналогии с супермаркетом, где все нацелено на поощрение к покупке определенных продуктов, у себя дома можно внести незначительные изменения, которые помогут питаться лучше. Лора МакГоуэн привела примеры.



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Кладите на видное место здоровую еду и прячьте вредную. Например, печенье лучше хранить в непрозрачном контейнере, а нарезанные овощи положить в прозрачный.

Не ставьте излишки на стол. Если вам нужно накормить четверых, но еды получилось больше, лучше не ставить лишнее на стол, а сразу убрать в контейнер. Когда знаешь, что в кастрюле ждет свежая и еще теплая еда, скорее всего, положишь себе добавки.

Сделайте полезную еду доступнее. Например, если вы купили морковь, то можете полениться мыть, чистить и нарезать ее. А с томатами черри возиться не придется.

Попробуйте покупать продукты онлайн. Представитель Британской ассоциации диетологов Мириам Муллард привела в пример небольшое исследование: закупаясь по интернету, люди склонны покупать меньше жирной еды и придерживаться списка покупок.

Напоминайте себе о своей цели. Решили ходить в тренажерку три раза в неделю? Напишите об этом на стикере и приклейте его на холодильник. Укажите, куда и когда вы планируете ходить.

Купите тарелки поменьше. С маленькими тарелками кажется, что съедаешь больше. Такой же эффект — если есть с посуды контрастного цвета: в одном из экспериментов белый рис подавали на темной тарелке, и испытуемые съедали на 20% меньше. А если, например, вы хотите мороженое, лучше использовать чайную ложку: таким образом люди съедали на 14% меньше.

Купите высокие и узкие стаканы. Испытуемые, которые наливают сок в высокие и узкие стаканы, склонны выпивать меньше, чем те, кто выбирает низкие и широкие.

Выключите телевизор. Вы, наверное, слышали это много раз. Вот почему это работает: когда мы ужинаем под телевизор, то не осознаем, сколько съели, потому что концентрируем внимание на экране.