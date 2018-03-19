Что-то пошло не так. Почему в Гродненской области затормозилось строительство жилья

Строители Гродненской области единственные в стране в прошлом году не выполнили задание правительства по вводу жилья. Почему область с лидирующих позиций, которые удерживала много лет, перешла в аутсайдеры, разбиралась «СБ-Беларусь сегодня».



Дом в Гродно на Свердлова, Фото: sb.by

…Многодетная семья Чайковских, в которой растут четверо детей, ютится на 42 квадратных метрах — жилье снимают в общежитии по договору найма. Новоселье в собственной просторной квартире в Лиде Чайковские мечтали справить еще в 2017 году: в феврале Лидская ПМК-169 должна была ввести в строй их дом по улице Республиканской, 40. Официально же долгострой был сдан только в конце января этого года. Чайковским накануне позвонили строители и пригласили посмотреть готовность жилья.

Хозяйка Наталья открыла двери и ахнула:

— Первое, что мне бросилось в глаза — это перекошенная батарея. Непонятно, под какой уровень ее подгоняли: пола, подоконника или потолка? Стены мокрые, стяжка по углам провалилась. Заглянула в туалет, а там сточная труба почему-то обрывается, не доходя до потолка, счетчики воды установлены так, что цифр не видно. Я едва не расплакалась от досады. Видимо, наш верхний этаж кирпичного дома достраивался уже в сырую погоду и на скорую руку…



Многодетная семья Чайковских. Фото: sb.by

Несданный вовремя 80-квартирный дом в Лиде вместе с 40-квартирным в Вороново, который тоже строило дочернее предприятие «Гроднооблсельстроя» Лидская ПМК-169, потянул Гродненскую область по вводу жилья вниз. До выполнения задания правительства в 420 тысяч квадратных метров не хватило досадных 6 тысяч. Подпортил репутацию и жилой дом по улице Свердлова, 12 в Гродно, возводимый частным застройщиком. Вот уже несколько месяцев, как его должны были сдать в эксплуатацию.

В горисполкоме сейчас разбираются в причинах такого промедления.

Тем временем Комитет госконтроля Гродненской области проверил строительную отрасль. Нашли нарушение даже на вовремя сданных объектах. В 20-квартирном доме в Щучине строители оставили немало недоделок. Пришлось их экстренно исправлять.

В Островце ситуация сложнее. Здесь приняли в эксплуатацию два жилых дома без подготовленной инженерной инфраструктуры, что является нарушением законодательства.





В Комитете госконтроля говорят о негативной тенденции, которая наметилась в строительной области Гродненщины.

— Начиная с 2015 года в области падают объемы выполнения подрядных работ, снижается доля строительства в валовом региональном продукте. Мы проанализировали ситуацию, и выводы были рассмотрены на коллегии. Обращалось внимание как на недоработки в целом, так и на организацию работы конкретных подразделений — в частности, предприятия «Гроднооблсельстрой», — говорит начальник управления контроля за работой отраслей хозяйства Наталия Жур.

Проверки УКСов облисполкома и горисполкома выявили завышение стоимости строительно-монтажных работ соответственно на 250 тысяч и 240 тысяч рублей. Суммы набежали за счет необоснованно применяемых расценок.

В унитарном городском предприятии «Трест «Гродногорстрой» нарушались требования законодательства о проведении закупки стройматериалов за счет бюджетных средств. В результате был причинен вред организации на сумму 40 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

— Претензии контролирующих органов обоснованы, их устраняем и делаем выводы. Но мы уже три года принципиально ставим вопрос перед министерствами экономики, архитектуры и строительства о разработке четких и объективных критериев при доведении заданий по строительству жилья областям. Они должны осуществляться с учетом реальной ситуации, связанной с численностью населения, количеством нуждающихся в жилье, темпами строительства, спросом на построенные квадратные метры, наличием задела и финансовыми возможностями застройщиков, — говорит председатель комитета по архитектуре и строительству Гродненского облисполкома Михаил Петух. — При определении объемов строительства жилья в регионах указанные факторы уже длительный период не принимаются во внимание, а используется наработанный 10 лет назад шаблон по удельному весу каждой области. В результате получается, что Гродненской, самой небольшой по численности населения, доводятся задания больше, чем Витебской, Гомельской, Могилевской. Это, на наш взгляд, необъективный подход, в ситуации следует разобраться основательно, прислушавшись к мнению регионов.





Не скрывает досады и многодетная мама Наталья Чайковская:

— Государство оказало огромную помощь в том, чтобы наши дети росли в нормальных условиях. Обидно, что подвели строители. Официально квартиру с такими недоделками мы не приняли. Огорчает, что еще долго не сможем поселить здесь маленьких детей. Прораб записал все наши замечания и пообещал, что все быстро исправят. Вот уже месяц ждем его звонка.

Оценку строителям поставили и в области. Некоторые должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Сейчас решается судьба «Гроднооблсельстроя». При этом областным властям довели новый план строительства жилья — 482 тысячи квадратных метров.

— Объемы жилищного строительства на год министерство планирует исходя из количества очередников в каждом регионе и их доли в общем числе нуждающихся в жилье по стране, — говорит начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль. — Вместе с тем при установлении объемов строительства жилых домов на очередной год в комплексе учитываются необходимость загрузки строительных организаций конкретного региона, спрос населения, характерные для регионов стоимость жилья, доля строительства индивидуальных жилых домов. В течение года проводится корректировка этих объемов исходя из складывающейся ситуации.