Астероид Оумуамуа — первое в истории наблюдений межзвездное тело, которое посетило Солнечную систему — скорее всего, прибыло из системы двойной звезды. Научная работа об этом опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, кратко об исследовании рассказывает Британское королевское астрономическое общество.





Напомним, Оумуамуа наблюдали в Солнечной системе в октябре 2017 года. Это было вращающееся тело темно-красного цвета очень необычной формы: «пришелец» напоминал сигару длиной около 400 метров. Астероид двигался со скоростью около 26 километров в секунду относительно Солнца по незамкнутой гиперболической траектории.

В новой работе ученые из Торонтского университета рассмотрели двойные звезды — системы из двух гравитационно связанных звезд, которые вращаются вокруг общего центра масс и провели их компьютерное моделирование.

Ученые пришли к выводу, что Оумуамуа был выброшен из двойной системы в ходе процесса формирования планет. Астероиды в таких системах выбрасываются в межзвездное пространство не реже, чем кометы. Скорее всего, это была относительно горячая звезда с большой массой.

Про Оумуамуа пока многое остается неизвестным. Для ученых-планетологов наблюдение таких объектов может дать важные сведения о том, как появляются планеты в других звездных системах.