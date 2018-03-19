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Ученые рассказали, откуда взялся астероид-"пришелец"
Астероид Оумуамуа — первое в истории наблюдений межзвездное тело, которое посетило Солнечную систему — скорее всего, прибыло из системы двойной звезды. Научная работа об этом
Напомним, Оумуамуа
В новой работе ученые из Торонтского университета рассмотрели двойные звезды — системы из двух гравитационно связанных звезд, которые вращаются вокруг общего центра масс и провели их компьютерное моделирование.
Ученые пришли к выводу, что Оумуамуа был выброшен из двойной системы в ходе процесса формирования планет. Астероиды в таких системах выбрасываются в межзвездное пространство не реже, чем кометы. Скорее всего, это была относительно горячая звезда с большой массой.
Про Оумуамуа пока многое остается неизвестным. Для ученых-планетологов наблюдение таких объектов может дать важные сведения о том, как появляются планеты в других звездных системах.
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Оумуамуа был выброшен из двойной системы в ходе процесса формирования планет.
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