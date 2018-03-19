На автосалоне в Нью-Йорке в конце марта состоится премьера нового поколения седана K900, который, в частности, в соседней России продается под именем Quoris. Незадолго до дебюта новинки в Сеть попал скан брошюры с изображениями седана для корейского рынка.



Фото: Motor Graph

К слову, у себя на родине эта машина известна как K9. Со сменой поколений седан обзавелся новой головной оптикой, выполненной в стиле «двойной кометы» и получил еще больше хромированных элементов, в том числе и новый рисунок решетки радиатора, состоящей из 176 «ячеек». В отделке салона нового K9 используется дерево, металлические элементы и кожа, в центре передней панели расположился 12,3-дюймовый широкоформатный дисплей мультимедиа-системы.



Фото: Motor Graph

Что касается техники, то пока в Корее подтверждены моторы V6 объемом 3,3 л и 3,8 л, а также пятилитровый V8 у топ-версии — данных об отдаче пока нет. Коробка передач во всех случаях — 8-ступенчатый «автомат», для шестицилиндровых версий будет доступен опциональный полный привод.



Фото: Motor Graph

Известно, что новый седан Kia выйдет на рынки ряда регионов во втором квартале 2018 года. В Корее цены начинаются от 54 900 000 вон — это без малого 51 000 долларов в пересчете.