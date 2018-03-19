Кредит в размере $10 млн предоставляет МТБанку ЕБРР

МТБанк получил кредит от ЕБРР на развитие малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщается на официальном сайте МТБанка.

Синтетический кредит в размере $10 млн предоставляется Европейским банком реконструкции и развития МТБанку для увеличения финансирования малых и средних предприятий.

«Данный кредит является синтетическим кредитом в белорусских рублях, что означает, что в рамках заключенного соглашения задолженность фиксируется в рублевом эквиваленте по текущему обменному курсу, а непосредственно ликвидность в белорусском рубле доступна банку за счет продажи привлеченной валюты на местном валютном рынке. В Беларуси синтетический кредит ЕБРР выдает лишь в третий раз. В предыдущий раз подобная кредитная сделка заключалась ЕБРР в 2014 г и тоже с МТБанком», - сообщается на сайте.

Финансовый директор МТБанка Дмитрий Шидлович отметил, что возвращение к практике привлечения кредитных средств от ЕБРР в виде синтетического кредита стало возможным благодаря стабилизации ставок по белорусскому рублю и Нацбанком Беларуси политики рыночного курсообразования.

Между МТБанком и ЕБРР также действует соглашение в рамках Программы содействия развитию торговли с совокупным лимитом $10 млн, в рамках которого финансирование предоставляется в иностранной валюте. Таким образом, теперь соглашения с ЕБРР позволяют предоставлять поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса как в иностранной, так и национальной валюте – в зависимости от потребности клиента.