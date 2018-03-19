Понятно, удобно и увлекательно: в Минске представили мобильное приложение для изучения ПДД

ГАИ Минска и стартап-акселератор Insight by TDI представили в Минске мобильное приложение для изучения ПДД «АвтоКласс». Приложение пересказывает официальные главы правил без сложных официальных формулировок.



Фото: Иван Яриванович

Разработчики решили сделать «юзер-френдли"-приложение по обучению ПДД так, чтобы это было понятно, удобно и увлекательно. Идею поддержала ГАИ Беларуси, а ООО «Новый поворот» поделилось своими тестами — чтобы курсанты сразу учились отвечать на те вопросы, которые будут на реальном экзамене.

— По нашей статистике, за 2017 год финальный экзамен для получения водительского удостоверения с первого раза не смогли сдать 73% курсантов, — отметили представители ГАИ Минска. — Еще более тревожную ситуацию описывает статистика по ДТП и нарушениям правил дорожного движения среди водителей со стажем вождения до 2 лет. Поэтому мы решили поддержать приложение, которое поможет повысить усваиваемость материала. Мы хотим, чтобы водители с большим энтузиазмом подходили к изучению ПДД и не забывали их сразу после получения водительских прав.

По статистике белорусских автошкол, 75% учеников — это люди от 16 до 25 лет. Данные мобильных операторов Беларуси говорят, что 90% из них каждый день пользуются смартфонами. Использование гаджетов для обучения — мировой тренд. Ожидается, что к 2020 году их число вырастет в 2 раза (по сравнению с 2017-м), то есть всего за три года. О том же говорит и белорусская статистика: по данным маркетингового исследования, проведенного создателями приложения, 80% курсантов хотят изучать ПДД со своих смартфонов.

— Глобальная цель проекта — это не просто «фан», и даже не сдача на права с первого раза, — сказал сооснователь стартап-акселератора Insight by TDI Сергей Дробышевский. — Мы хотим повысить осознанность водителей на дорогах. Поэтому мы поясняем правила, комментируем, как и почему установлены правила, чтобы человек не зубрил и «ботанил», а именно понимал. Мы поясняем правила водительского этикета, которых не найти в официальных ПДД, и в то же время надо знать. Потому что дорога — это не просто место, где ездят машины. Здесь есть своя культура, свои порядки, этика. Мы очень рады, что нас поддержала ГАИ, автошколы Минска и ООО «Новый поворот».





Отдельным бонусом станет появление в «АвтоКлассе» актера Николая Наумова — звезды КВН и ситкома «Реальные пацаны». Он стал креативным директором бренда, участвует в съемках мини-ситкомов для уроков и рекламных роликов.

Как проходит обучение

В приложении изложена официальная программа ПДД для категории B — 27 глав и 5 приложений. Уроки проверили инструкторы автошкол, они полностью соответствуют программе обучения вождению категории В, утвержденной ГАИ. Есть также бонус из 10 уроков, посвященных самым проблемным для курсантов темам, например, проезду круговых перекрестков или первому вождению. Для создания некоторых уроков привлекали экспертов в вождении. Например, уроки по теме безопасности за рулем дает основатель школы экстремального вождения Сергей Овчинников.

ПДД в приложении предлагается изучать в четырех форматах: текстовом виде, через аудиоуроки, по видеороликам и тестам.

В текстовой подаче пересказываются главы ПДД в понятных выражениях, объясняются сложные понятия, разбираются частые ошибки курсантов на экзамене. Для психологической разрядки при обучении разработчики добавили забавные истории из жизни по теме урока.



Сравните, как выглядит Глава в ПДД и та же глава в «АвтоКлассе»

Аудиоконспектом урока разработчики предлагают пользоваться, если неудобно читать: в транспорте, на пробежке, во время уборки. Можно повторять пройденные главы и готовиться к экзамену.

В видеоблоге приложения шесть инструкторов показывают, как вести себя в нетипичных ситуациях, учат ориентироваться на дороге и дают запоминалки для цифр и понятий.

Для хороших показателей на экзамене приложение включает в себя тесты. Официальный поставщик вопросов для экзамена — ООО «Новый поворот».

Где будет доступно приложение

Мобильное приложение дополнит традиционную программу обучения и будет доступно бесплатно для курсантов тех автошкол, которые решатся внедрить инновацию в свой учебный план. По словам разработчиков, в их планах запуск демоверсии в маркетах для всех желающих.