Брестской таможней пресечен незаконный ввоз автозапчастей через ПП «Козловичи» - фото

В пункте пропуска «Козловичи» сотрудники Брестской таможни пресекли ввоз с нарушением законодательства партии автозапчастей.



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При досмотре грузового автомобиля «Mercedes», следовавшего с автозапчастями из Польши на территорию Евразийского экономического союза, должностными лицами обнаружено свыше 70 единиц различных запчастей (диски, конденсаторы, радиаторы и др.) для сборки легковых автомобилей, сведения о которых не были указаны в товаросопроводительных документах.



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Стоимость данного товара составила около 9,5 тыс. белорусских рублей.



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По факту недекларирования в отношении субъекта хозяйствования таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь.



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Санкцией данной статьи предусмотрен штраф до 30 % от стоимости предмета административного правонарушения.