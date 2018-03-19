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Брестской таможней пресечен незаконный ввоз автозапчастей через ПП «Козловичи» - фото

20.03.2018 12:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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В пункте пропуска «Козловичи» сотрудники Брестской таможни пресекли ввоз с нарушением законодательства партии автозапчастей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54153.php

Брестской таможней пресечен незаконный ввоз автозапчастей через ПП «Козловичи» - фото

При досмотре грузового автомобиля «Mercedes», следовавшего с автозапчастями из Польши на территорию Евразийского экономического союза, должностными лицами обнаружено свыше 70 единиц различных запчастей (диски, конденсаторы, радиаторы и др.) для сборки легковых автомобилей, сведения о которых не были указаны в товаросопроводительных документах.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54153.php

Брестской таможней пресечен незаконный ввоз автозапчастей через ПП «Козловичи» - фото

Стоимость данного товара составила около 9,5 тыс. белорусских рублей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54153.php

Брестской таможней пресечен незаконный ввоз автозапчастей через ПП «Козловичи» - фото

По факту недекларирования в отношении субъекта хозяйствования таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54153.php

Брестской таможней пресечен незаконный ввоз автозапчастей через ПП «Козловичи» - фото

Санкцией данной статьи предусмотрен штраф до 30 % от стоимости предмета административного правонарушения. 

 
 
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В пункте пропуска «Козловичи» сотрудники Брестской таможни пресекли ввоз с нарушением законодательства партии автозапчастей. При досмотре грузового...
 
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