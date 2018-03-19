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Брестской таможней пресечен незаконный ввоз автозапчастей через ПП «Козловичи» - фото
20.03.2018 12:32 — Разное | Виртуальный Брест
В пункте пропуска «Козловичи» сотрудники Брестской таможни пресекли ввоз с нарушением законодательства партии автозапчастей.
При досмотре грузового автомобиля «Mercedes», следовавшего с автозапчастями из Польши на территорию Евразийского экономического союза, должностными лицами обнаружено свыше 70 единиц различных запчастей (диски, конденсаторы, радиаторы и др.) для сборки легковых автомобилей, сведения о которых не были указаны в товаросопроводительных документах.
Стоимость данного товара составила около 9,5 тыс. белорусских рублей.
По факту недекларирования в отношении субъекта хозяйствования таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь.
Санкцией данной статьи предусмотрен штраф до 30 % от стоимости предмета административного правонарушения.
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В пункте пропуска «Козловичи» сотрудники Брестской таможни пресекли ввоз с нарушением законодательства партии автозапчастей. При досмотре грузового...
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