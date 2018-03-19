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В Ляховичской центральной районной больнице обновили пищеблок

20.03.2018 12:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Ляховичской центральной районной больнице введен в эксплуатацию обновленный пищеблок, сообщила корреспонденту БЕЛТА инженер ЦРБ Галина Ланкуть.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54151.php

В Ляховичской центральной районной больнице обновили пищеблок

Капитальный ремонт с модернизацией пищеблока проводился за счет средств районного бюджета при поддержке Брестского облисполкома и обошелся государственной казне в Br739,5 тыс. "Необходимость в модернизации объекта назрела давно. Этому подразделению стационара, как и самой больнице, более 30 лет. Конечно, все это время пищеблок нужно было поддерживать в рабочем состоянии, но это были полумеры, которые не давали нужного результата", - рассказала Галина Ланкуть.

Генеральным подрядчиком по строительству объекта выступило СУ №172 ОАО "Строительный трест №25". Работы велись практически год - с апреля 2017 по март 2018 года. За это время больничный пищеблок полностью преобразился, он соответствует современным санитарно-гигиеническим требованиям. Строители заменили вентиляционную систему, канализацию и водопровод, полы и окна, выполнили отделку помещений. Закуплена необходимая техника для кухни.

Проектная мощность пищеблока рассчитана на 250 человек. Его работники готовят еду для пациентов не только центральной районной больницы, но и Кривошинской участковой. Принявший участие в открытии пищеблока председатель райисполкома Вячеслав Сельманович поздравил коллектив ЦРБ с новосельем этого важного подразделения и выразил уверенность, что оно положительно скажется на уровне и качестве медицинского обслуживания в Ляховичском районе.

 
 
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В Ляховичской центральной районной больнице введен в эксплуатацию обновленный пищеблок, сообщила корреспонденту БЕЛТА инженер ЦРБ Галина Ланкуть. Капитальный...
 
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