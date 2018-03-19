Клещи проснулись и уже нападают, есть первые пострадавшие! Как избежать их укусов?

Вот и пришла весна! Приближается сезон заготовки березового сока, дачных хлопот, туристических походов и отдыха на природе. Но радость от пребывания на природе может омрачиться такими неприятными и даже опасными моментами, как нападение клещей.



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В Брестской области клещи просыпаются раньше, это обусловлено происходящими климатическими изменениями в сторону потепления (в последние годы отмечаются теплые зимы), что и способствует раннему наступлению клещевого сезона.

Клещи становятся активными, когда температура воздуха повышается до плюс 3-5оС, а спад активности приходится на конец осени, когда средняя температура воздуха падает практически до того же значения. По результатам энтомологического мониторинга, проведенного в 2017 году, последние клещи в природе зарегистрированы 1 декабря. Первые клещи в 2018 году обнаружены 3 января на Красном дворе Брестского района и 5 января на территории Пинского района.

Первый укус в текущем году зарегистрирован в январе в Жабинковском районе Брестской области.

Клещи являются переносчиками многих заболеваний, самое опасное из которых – клещевой энцефалит. Это острое вирусное заболевание с преимущественным поражением нервной системы, передается через укусы инфицированного лесного клеща и при употреблении некипяченого козьего молока, если животное до того было покусано инфицированными клещами.

Другое серьезное заболевание – Лайм боррелиоз, или болезнь Лайма. Характеризуется поражением различных органов и систем. Передается через укусы инфицированных лесных и луговых клещей.

Возможность заражения человека клещевыми инфекциями существует в течение всего теплого периода года, начиная с весны до поздней осени. Случаи заболевания Лайм боррелиозом регистрируются в 3-4 раза чаще, чем случая заболевания клещевым энцефалитом. Всего по области в прошлом году за медицинской помощью из-за укусов клещей обратились 6739 человек.

Первыми свою активность начинают проявлять луговые клещи, обитающие на лугах и пастбищах, поросших кустарником, опушках леса и лесных полянах. Встречается этот вид клещей в парках и скверах, по берегам водоемов. Очень часто в большом количестве обитают луговые клещи на неблагоустроенных, заросших травой участках индивидуальной застройки, на окраинах города и дачных участках. В апреле-мае проявляют свою активность и лесные клещи, обитающие преимущественно в лиственных и смешанных лесах, предпочитающие затененные места, с густой и высокой травой. Часто концентрируются около лесных троп, по краям опушек, выбирают лесную подстилку из опавшей листвы.

Для того чтобы обезопасить себя от клещевых инфекций, необходимо помнить и соблюдать несложные меры защиты:

следует одеваться так, чтобы максимально закрыть открытые участки тела, в одежду светлых тонов (чтобы легче заметить клеща), в качестве обуви лучше использовать резиновые сапоги или ботинки, а голову прикрывать косынкой, кепкой или капюшоном; для отпугивания клещей необходимо использовать репелленты, которые можно купить в аптеках или магазинах (использовать в соответствии с инструкцией); необходимо каждые 2 часа проводить само-и взаимоосмотры на наличие присосавшихся клещей; после посещения лесопарковых зон отдыха, дачных участков, обязательно осматривать одежду, шерсть домашних животных, проводить ревизию принесенных в дом из леса, и дачных участков вещей (рюкзаки, рыболовные снасти, охотничье обмундирование, растения); во время прогулок с детьми в парках и скверах не оставлять коляски с детьми возле деревьев, кустов, в зарослях высокой травы, передвигаться по тротуарам и дорожкам; козье молоко пить в кипяченом виде. Для снижения численности клещей требуется обеспечить благоустройство своих дачных участков, дворовых территорий, проводить уборку прошлогодней листвы, расчистку от бытового и растительного мусора, окультуривание кустарников, выкашивание травы, не допускать захламленности и свалок бытового мусора, уничтожать мышевидных грызунов.

Если вы обнаружили присосавшегося клеща на своем теле:

можно самостоятельно удалить присосавшегося клеща ниткой, завязанной у хоботка покачивая головку клеща со стороны в сторону, или пинцетом, повернув его против часовой стрелки, выдернуть; после удаления клеща необходимо вымыть руки с мылом, место укуса обработать спиртосодержащим средством; если самостоятельно удалить клеща не удалось или остался его хоботок, не откладывая, обращайтесь в травмпункт или поликлинику по месту жительства. Чем дольше он находится на теле, тем выше опасность заражения инфекцией; удаленного клеща, при желании, можно самостоятельно доставить для исследования на наличие возбудителя клещевого боррелиоза в один из центров гигиены и эпидемиологии (гг. Брест, Барановичи, Береза, Пружаны, Пинск и Кобрин). Наличие вируса клещевого энцефалита в клеще определяется в лаборатории ГУ «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (г. Брест, пл. Свободы, 11 «а»). Для этого снятого клеща необходимо поместить во флакончик с кусочком смоченной водой ваты и до отправки на исследование хранить в холодильнике. Исследования клещей проводятся на платной основе. Бесплатные исследования клещей проводятся по направлению организаций здравоохранения лицам, имеющим медицинское противопоказание к приему лекарственных средств, предназначенных для профилактики клещевых инфекций (Приказ МЗ РБ№ 338 от 19.04.2016г.).

Все лица, пострадавшие от укусов клещей, должны обратиться в поликлинику по месту жительства, где им будет назначено профилактическое лечение и организовано медицинское наблюдение.

Лариса Ярец, врач-энтомолог ГУ «Брестский областной ЦГЭиОЗ»