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Клещи проснулись и уже нападают, есть первые пострадавшие! Как избежать их укусов?
20.03.2018 12:32 — Разное | Виртуальный Брест
Вот и пришла весна! Приближается сезон заготовки березового сока, дачных хлопот, туристических походов и отдыха на природе. Но радость от пребывания на природе может омрачиться такими неприятными и даже опасными моментами, как нападение клещей.
В Брестской области клещи просыпаются раньше, это обусловлено происходящими климатическими изменениями в сторону потепления (в последние годы отмечаются теплые зимы), что и способствует раннему наступлению клещевого сезона.
Клещи становятся активными, когда температура воздуха повышается до плюс 3-5оС, а спад активности приходится на конец осени, когда средняя температура воздуха падает практически до того же значения. По результатам энтомологического мониторинга, проведенного в 2017 году, последние клещи в природе зарегистрированы 1 декабря. Первые клещи в 2018 году обнаружены 3 января на Красном дворе Брестского района и 5 января на территории Пинского района.
Первый укус в текущем году зарегистрирован в январе в Жабинковском районе Брестской области.
Клещи являются переносчиками многих заболеваний, самое опасное из которых – клещевой энцефалит. Это острое вирусное заболевание с преимущественным поражением нервной системы, передается через укусы инфицированного лесного клеща и при употреблении некипяченого козьего молока, если животное до того было покусано инфицированными клещами.
Другое серьезное заболевание – Лайм боррелиоз, или болезнь Лайма. Характеризуется поражением различных органов и систем. Передается через укусы инфицированных лесных и луговых клещей.
Возможность заражения человека клещевыми инфекциями существует в течение всего теплого периода года, начиная с весны до поздней осени. Случаи заболевания Лайм боррелиозом регистрируются в 3-4 раза чаще, чем случая заболевания клещевым энцефалитом. Всего по области в прошлом году за медицинской помощью из-за укусов клещей обратились 6739 человек.
Первыми свою активность начинают проявлять луговые клещи, обитающие на лугах и пастбищах, поросших кустарником, опушках леса и лесных полянах. Встречается этот вид клещей в парках и скверах, по берегам водоемов. Очень часто в большом количестве обитают луговые клещи на неблагоустроенных, заросших травой участках индивидуальной застройки, на окраинах города и дачных участках. В апреле-мае проявляют свою активность и лесные клещи, обитающие преимущественно в лиственных и смешанных лесах, предпочитающие затененные места, с густой и высокой травой. Часто концентрируются около лесных троп, по краям опушек, выбирают лесную подстилку из опавшей листвы.
Для того чтобы обезопасить себя от клещевых инфекций, необходимо помнить и соблюдать несложные меры защиты:
Если вы обнаружили присосавшегося клеща на своем теле:
Все лица, пострадавшие от укусов клещей, должны обратиться в поликлинику по месту жительства, где им будет назначено профилактическое лечение и организовано медицинское наблюдение.
Лариса Ярец, врач-энтомолог ГУ «Брестский областной ЦГЭиОЗ»
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Вот и пришла весна! Приближается сезон заготовки березового сока, дачных хлопот, туристических походов и отдыха на природе. Но радость от пребывания на природе...
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