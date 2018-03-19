Минфин отчитал аграриев за некупленное оборудование

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Минфин раскритиковал Минсельхозпрод за отсутствие системного подхода по выполнению государственных программ.

На расширенном заседании коллегии Министерства финансов констатировалось, что по итогам 2017 года остались невостребованными более 170 млн рублей программных расходов, средств, зарезервированных в бюджете под госпрограммы. В том числе почти 39 млн рублей, или более 20% — по программе развития аграрного бизнеса, пишет tut.by .

Основной причиной такой ситуации в Минфине считают отсутствие системного подхода — за прошлый год изменения в программу вносились шесть раз. «Мероприятия по выполнению госпрограммы были утверждены только в декабре. Процедуры закупки отдельного оборудования (например, для углубленной диагностики молока) вообще не проводились, хотя средства на это были предусмотрены», — отмечают в министерстве.

Вопросы контроля качества молочного сырья и продукции в последний месяц оказались в центре внимания из-за российских претензий к качеству. В результате Беларусь рискует лишиться своего ключевого рынка сбыта.

В Минфине также отметили, что за последние два года ради финансового оздоровления предприятий АПК на бюджет переложили долги этих организаций перед банками на общую сумму около 2,3 млрд рублей.