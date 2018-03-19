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МТБанк привлек cинтетический кредит ЕБРР на 10 миллионов долларов

20.03.2018 12:06 — Разное | Ежедневник  
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МТБанк привлек cинтетический кредит ЕБРР на 10 миллионов долларов

Средства так называемого синтетического кредита европейского финансового института предназначены для финансирования малого и среднего бизнеса.

Как говорится в сообщении, в Беларуси синтетический кредит ЕБРР выдает лишь в третий раз. Последняя подобная кредитная сделка заключалась ЕБРР в 2014 году также с МТБанком. Суть кредита – он выдается в белорусских рублях, задолженность фиксируется в рублевом эквиваленте по текущему обменному курсу, а непосредственно ликвидность в белорусском рубле доступна банку за счет продажи привлеченной валюты на местном валютном рынке.

Старший банкир ЕБРР по работе с финансовыми учреждениями в Беларуси Джахан Шамсиев подчеркнул важность финансирования предприятий малого и среднего бизнеса в национальной валюте для их устойчивого развития. По его мнению, компетентность и готовность таких партнеров, как МТБанк, к работе с альтернативными финансовыми решениями делает возможным использование современных финансовых технологий для поддержки реальных секторов экономики Беларуси.

По мнению финансового директора МТБанка Дмитрия Шидловича, возвращение к практике привлечения кредитных средств от ЕБРР в виде синтетического кредита стало возможным благодаря стабилизации ставок по белорусскому рублю и проводимой Национальным Банком Республики Беларусь политики рыночного курсообразования. Между МТБанком и ЕБРР также действует соглашение в рамках Программы содействия развитию торговли с совокупным лимитом 10 млн долларов, в рамках которого финансирование предоставляется в иностранной валюте. Соглашения с ЕБРР позволяют МТБанку предоставлять поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса как в иностранной, так и национальной валюте – в зависимости от потребностей клиента.

Европейский банк реконструкции и развития является стратегически важным партнером МТБанка уже на протяжении 12 лет МТБанк участвует в программе поддержки малого и среднего бизнеса ЕБРР с 2006 года. За прошедшее время общая сумма кредитных линий, выделенных банку со стороны ЕБРР, превысила 50 млн. долларов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Средства так называемого синтетического кредита европейского финансового института предназначены для финансирования малого и среднего бизнеса.
 
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