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Троллейбусное движение в Минске в районе пл.Богушевича временно остановлено из-за повреждения сети

20.03.2018 12:40 — Разное | БелТА  
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20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Троллейбусное движение по ул. Кальварийская в районе пл.Богушевича временно остановлено из-за повреждения контактной сети, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

"С 11.45 произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 4, 7, 9, 12, 13, 40, 44, 46, 53, 57. Движение троллейбусов маршрутов № 4, 7, 9, 13, 44, 57 организовано по ул.Тимирязева, маршрутов № 40, 53 - до пл.Жукова", - отметили на предприятии.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Троллейбусное движение по ул. Кальварийская в районе пл.Богушевича временно остановлено из-за повреждения контактной сети, сообщили...
 
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