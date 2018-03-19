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Disney снимет новых "Леди и бродягу". Это будет игровое кино, а не мультфильм
Студия Disney
Как сообщает The Hollywood Reporter, над «Леди и бродягой» будет работать сценарист и режиссер Чарли Бин («ЛЕГО Ниндзяго Фильм», «Самурай Джек»). В качестве продюсера выступит Бригэм Тейлор (римейк «Книги джунглей», «Пираты Карибского моря»).
Новые «Леди и бродяга» выйдут на стриминговом сервисе Disney, который студия планирует запустить в 2019 году. Ранее сообщалось, что на сервисе Disney также состоятся премьеры нового «Короля льва» и «Истории игрушек 4».
«Леди и бродяга» рассказывает историю любви домашнего спаниеля по кличке Леди и дворового пса Бродяги.
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Новая версия картины будет снята в формате игрового кино с анимационными эффектами.
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