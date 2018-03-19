Белорусские хоккеисты проведут два матча с олимпийской сборной Китая

Сборная клубов экстралиги чемпионата Беларуси по хоккею проведет два спарринга с олимпийской сборной Китая.

Как отмечает пресс-служба Федерации хоккея Беларуси, «игры пройдут в рамках договоренностей по популяризации хоккея на льду и международных отношений между РБ и КНР».

Беларусь-U25

Вратари: Роман Бобарико, Леонид Рубан.

Защитники: Дмитрий Саврицкий, Михаил Прус, Дмитрий Заламай, Владислав Габрусь, Дмитрий Дерябин, Антон Киречко, Роман Шуба, Максим Никитин.

Нападающие: Артем Аносов, Илья Литвинов, Денис Зайчик, Илья Жуковский, Кирилл Куцырь, Захар Полищук, Всеволод Кашкар, Владимир Джиг, Роман Аникин, Максим Вальков, Иван Коташенко.

Сборная Китайской Народной Республики будет представлена игроками из КХЛ, ВХЛ и МХЛ.

Расписание матчей:

22 марта

Олимпийская сборная КНР — Беларусь-U25.

23 марта

Олимпийская сборная КНР — Беларусь-U25.

Отметим, что в столице Китая Пекине в 2022 году пройдет зимняя Олимпиада, к которой готовятся и хоккеисты этой страны.