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Куда исчезает жир, когда мы худеем? Исследователи опросили 150 человек, только трое ответили верно

20.03.2018 12:58 — Разное | Tut.by  
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Исследователи из австралийского Университета Нового Южного Уэльса опросили 150 врачей, диетологов и фитнес-тренеров: куда исчезает жир, когда люди худеют? Правильный ответ дали только три участника опроса.


фото: Дарья Сапранецкая, TUT.BY

Одни предположили, что жир превращается в энергию (нарушает закон сохранения веществ) или мышечную ткань (это физически невозможно), а другие считали, что жир выводится из организма через кишечник (что тоже неверно). Medportal.ru объясняет: правильный ответ в том, что жир превращается в двуокись углерода (углекислый газ) и воду. Мы выдыхаем углекислый газ и водяную взвесь, и, таким образом, жир выводится из организма при дыхании (а также в небольших количествах с потом и мочой).

Исследователи привели такие подсчеты: если вы похудели на 10 кг жира, ровно 8,4 кг вышло через ваши легкие в виде углекислого газа, а остальные 1,6 кг превратились в воду. Другими словами, почти весь вес, который мы теряем, выдыхается.

Может, если я буду чаще дышать, то похудею?

К сожалению, нет. Если заставить себя дышать сильно и часто (гипервентиляция), то случится лишь слабость и головокружение. Medportal.ru называет единственный способ, которым можно сознательно увеличить количество углекислого газа, производимого вашим телом, — это работа мышц.

Хорошая новость в том, что речь не только о тренировках — но и любых повседневных активностях: от приготовления еды до уборки или прогулки. Но при этом важно следить за питанием: если вместо отдыха вы час бежали трусцой (что повысило метаболизм в семь раз), а потом съели кекс весом 100 г, то с точки зрения потери веса практически свели результат на нет.

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Теги: Новости
 
 
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Исследователи из австралийского Университета Нового Южного Уэльса опросили 150 врачей, диетологов и фитнес-тренеров: куда исчезает жир, когда люди худеют?
 
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