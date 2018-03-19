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Куда исчезает жир, когда мы худеем? Исследователи опросили 150 человек, только трое ответили верно
Исследователи из австралийского Университета Нового Южного Уэльса
Одни предположили, что жир превращается в энергию (нарушает закон сохранения веществ) или мышечную ткань (это физически невозможно), а другие считали, что жир выводится из организма через кишечник (что тоже неверно).
Исследователи
Может, если я буду чаще дышать, то похудею?
К сожалению, нет. Если заставить себя дышать сильно и часто (гипервентиляция), то случится лишь слабость и головокружение.
Хорошая новость в том, что речь не только о тренировках — но и любых повседневных активностях: от приготовления еды до уборки или прогулки. Но при этом важно следить за питанием: если вместо отдыха вы час бежали трусцой (что повысило метаболизм в семь раз), а потом съели кекс весом 100 г, то с точки зрения потери веса практически свели результат на нет.
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Исследователи из австралийского Университета Нового Южного Уэльса опросили 150 врачей, диетологов и фитнес-тренеров: куда исчезает жир, когда люди худеют?
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