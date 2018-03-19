Электрическое семейство Volkswagen I.D. пополнится гоночным электрокаром

Немецкая компания обнародовала изображения своего первого электрического гоночного прототипа — I.D. R Pikes Peak, который этим летом примет участие в знаменитой гонке Pikes Peak International Hill Climb.





Подробностей о созданном в сотрудничестве с мотоспортивным отделением R GmbH гоночном электромобиле пока немного — известно, что он будет полноприводным, а сам прототип, по словам разработчиков, «призван продемонстрировать возможности автомобилей на электрической тяге в мире автоспорта». Напомним, что уже в конце следующего года начнется производство первой серийной модели семейства I.D. на заводе в Цвиккау, а к 2025 году модельный ряд Volkswagen должен включать более 20 электромобилей — участие в гонке должно стать неплохой PR-акцией перед их выводом на рынок.





Подъем на холм Пайкс Пик (состязание проводится с 1916 года и известно также как «Гонка в облаках»), где состоится дебют I.D. R Pikes Peak, пройдет в американском Колорадо 24 июня текущего года. Протяженность трассы составляет 19,99 км, а перепад высот — 1440 м: участникам соревнования необходимо подняться со старта на высоте 2800 м на вершину горы, расположенную на высоте 4302 м над уровнем моря. С I.D. R Pikes Peak в Volkswagen рассчитывают побить прежний рекорд (8 минут 57,118 секунды) среди электрических прототипов, установленный в 2016 году новозеландским пилотом Рисом Милленом на модели e0 PP100.