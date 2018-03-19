Сегодня возле «Фрунзенской» открылось первое «МакКафе» в Беларуси. Как выглядит это заведение и какие там цены — в материале.





«МакКафе» — сеть кофеен, которая является отдельным подразделением «МакДональдс». Она создана в 1993 году и концептуально отличается от фастфуда. В «МакКафе» продают широкий выбор напитков на основе кофе, а также десерты. Интерьеры кофеен как правило располагают к более длительному времяпрепровождению. Напитки тут подают в фарфоровой посуде. Готовят их профессиональные бариста.

Первое «МакКафе» в Минске сегодня открывается в «МакДональдсе» на Максима Танка, где раньше был «Салодкі фальварак». Под кофейню отдано часть зала фастфуда.















В «МакКафе» используется кофейная смесь Paulig Espresso McCafe. Для приготовления напитка используется классическая итальянская рожковая кофе-машина, основанная на технологиях известного бренда La Cimbali. Цены на напитки в минском «МакКафе» вот такие.



















Есть в «МакКафе» и десерты. Их тут определяют как премиальные. Кусочек миндального торта стоит 4,5 рубля, дакуаза с малиной — 4,2, тирамиссу — 5,50, клубничного чизкейка — 4,9, премиального яблочного пирога — 5,50. Улитка с карамелью и плетенка с творогом стоят по 2,9 рубля, макароны — по 1,9.

























— Открытие первого «МакКафе» в Минске — следующий стратегический шаг компании по развитию сети в Беларуси с учетом новейших требований и тенденций. До конца 2018 года в столице откроются ещё минимум три кофейни в «МакДональдс», — говорят в «КСБ Виктори Рестораны», которая развивает этот фастфуд в Беларуси.

Как правило, «МакКафе» в соседних странах тоже открываются именно в уже существующих ресторанах «МакДональдс».

— В тех ресторанах, где работает «МакКафе», этот бизнес занимает порядка 6% по продажам в общем бизнесе, — рассказывал в 2016 году коммерческий директор «МакДональдс» в Украине Евгений Кочетов.