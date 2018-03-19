ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске открылось первое в Беларуси "МакКафе"

20.03.2018 12:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня возле «Фрунзенской» открылось первое «МакКафе» в Беларуси. Как выглядит это заведение и какие там цены — в материале.


«МакКафе» — сеть кофеен, которая является отдельным подразделением «МакДональдс». Она создана в 1993 году и концептуально отличается от фастфуда. В «МакКафе» продают широкий выбор напитков на основе кофе, а также десерты. Интерьеры кофеен как правило располагают к более длительному времяпрепровождению. Напитки тут подают в фарфоровой посуде. Готовят их профессиональные бариста.

Первое «МакКафе» в Минске сегодня открывается в «МакДональдсе» на Максима Танка, где раньше был «Салодкі фальварак». Под кофейню отдано часть зала фастфуда.







В «МакКафе» используется кофейная смесь Paulig Espresso McCafe. Для приготовления напитка используется классическая итальянская рожковая кофе-машина, основанная на технологиях известного бренда La Cimbali. Цены на напитки в минском «МакКафе» вот такие.









Есть в «МакКафе» и десерты. Их тут определяют как премиальные. Кусочек миндального торта стоит 4,5 рубля, дакуаза с малиной — 4,2, тирамиссу — 5,50, клубничного чизкейка — 4,9, премиального яблочного пирога — 5,50. Улитка с карамелью и плетенка с творогом стоят по 2,9 рубля, макароны — по 1,9.












— Открытие первого «МакКафе» в Минске — следующий стратегический шаг компании по развитию сети в Беларуси с учетом новейших требований и тенденций. До конца 2018 года в столице откроются ещё минимум три кофейни в «МакДональдс», — говорят в «КСБ Виктори Рестораны», которая развивает этот фастфуд в Беларуси.

Как правило, «МакКафе» в соседних странах тоже открываются именно в уже существующих ресторанах «МакДональдс».

— В тех ресторанах, где работает «МакКафе», этот бизнес занимает порядка 6% по продажам в общем бизнесе, — рассказывал в 2016 году коммерческий директор «МакДональдс» в Украине Евгений Кочетов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как выглядит это заведение и какие там цены - в материале.
 
Новости дня
Новости разные
 
Disney снимет новых "Леди и бродягу". Это будет игровое кино, а не мультфильм
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика