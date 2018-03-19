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Telegram обязали расшифровать переписку россиян для ФСБ

20.03.2018 13:10 — Разное | Tut.by  
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Верховный суд России отклонил иск руководства мессенджера Telegram о признании недействующим приказа ФСБ. Теперь мессенджеру придется либо передать ключи шифрования российским силовикам, либо приготовиться к блокировке.


В 2016 году российская Федеральная служба безопасности России (ФСБ) обязала «организаторов распространения информации в интернете» представлять ей
данные, «необходимые для декодирования электронных сообщений». Создатели Telegram не стали передавать ключи шифрования силовикам.

В октябре 2017 года Telegram оштрафовали на 800 тысяч российских рублей (около 13 тысяч долларов США) за непредоставление «информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки сообщений, которыми обмениваются пользователи, а также информацию об этих пользователях».

Telegram пытался через суд добиться отмены приказа ведомства. 20 марта 2018 года Верховный суд России отклонил иск от руководства мессенджера. Юрист Telegram сообщил о намерении обращаться с жалобой в апелляционную инстанцию.

Адвокат, представлявший Telegram, заявил, что требование ФСБ о передаче ключей шифрования нарушает тайну переписки. В ответ представитель службы отметила, что это не так. «Согласно позиции Конституционного суда, переписка граждан в мессенджерах не составляет охраняемую законом тайну, для получения доступа к которой ФСБ необходимо судебное разрешение», — сказала представитель ФСБ

В этот же день Роскомнадзор отправил Telegram уведомление «о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации». У мессенджера есть 15 дней на передачу необходимой информации ФСБ.

По закону предупреждение Роскомнадзора — первый этап процедуры блокировки мессенджера на территории России. После истечения 15 дней Роскомнадзор сможет обратиться в суд для блокировки Telegram.

 
 
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После истечения 15 дней Роскомнадзор сможет обратиться в суд для блокировки Telegram.
 
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