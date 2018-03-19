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Умер чемпион мира и 2-кратный чемпион СССР по хоккею

20.03.2018 13:08 — Разное | Tut.by  
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Чемпион мира по хоккею 1974 года в составе сборной СССР Юрий Шаталов скончался 20 марта в возрасте 72 лет, сообщает пресс-служба клуба «Легенды хоккея».


Юрий Шаталов. Фото: hclegends.ru

Юрий Шаталов — двукратный чемпион СССР в составе ЦСКА и «Крыльев Советов», участник Суперсерии СССР — Канада 1972 года и Серии 1974. В 1974 году выиграл золото чемпионата мира и Европы в составе сборной СССР.

«Юрий Григорьевич на протяжении многих лет являлся членом нашей большой семьи — клуба „Легенды хоккея“. Клуб „Легенды хоккея“ выражает соболезнования родным и близким Юрия Григорьевича в связи с невосполнимой утратой» — говорится в сообщении.

 
 
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Чемпион мира по хоккею 1974 года в составе сборной СССР Юрий Шаталов скончался 20 марта в возрасте 72 лет.
 
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