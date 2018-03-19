7 причин не отказываться от покупки линолеума



Каждый магазин стройматериалов в Минске предлагает разные варианты напольных покрытий: и ламинат, и линолеум, и плитку, и паркет. Многие покупатели рассматривают варианты, сразу исключая линолеум, как некрасивый, устаревший вариант. Мы же попробуем реабилитировать покрытие: рассмотрим плюсы и минусы линолеума.

Шов на стыках





Первое, чего боятся покупатели этого напольного покрытия, – швы между стыками. Но подобный дефект давно в прошлом, поскольку современные технологии позволяют делать места стыков невидимыми. Плюс ко всему, напольное покрытие клеится на специальное основание, что минимизирует спотыкания об отогнувшиеся края.

Мастер маскировки: линолеум гетерогенного типа





Гетерогенные модели отличаются тем, что сначала на материал наносят рисунок, а потом покрывают его специальным слоем для защиты. Небольшой недостаток изделий — обнажение основы линолеума, которое происходит из-за царапин, порезов, нанесенных механическим путем. Плюсов линолема такого типа больше: подражание дорогостоящим материалам, бюджетная стоимость.

Стойкость цвета: гомогенное покрытие





Гомогенные напольные покрытия состоят из однослойного материала, поэтому при царапинах, случайных повреждениях поверхность не протирается, рисунок, цветовая палитра остается прежней.

Но минус линолема для оформления пола все же есть: небольшая цветовая палитра, неординарный рисунок «точек», создающий эффект бетона в здании. Зато он идеально подходит для дизайна в стиле лофт, а также станет отменным вариантом для офисных помещений.

Гомогенный тип прекрасно перекрывает шумы, материал «теплый», не слишком твердый. Если на такое покрытие упадет кружка, она не разобьётся.

Стоимость и внешний вид





Многие покупатели отдают предпочтение другим материалам, считая, что линолеум только испортит внешний вид внутри дома. Но существует большое количество напольных покрытий, которые стоят относительно дорого. Они характеризуются высокой износостойкостью, презентабельностью. Но можно подобрать более дешевые модели, которые будут смотреться, не столь привлекательно, но смогут дополнить, например, скучные офисные помещения.

Легкая укладка





Неоспоримое преимущество – простота укладки. Для этого не понадобится помощь профессионалов, все можно сделать своими руками. Плитка, ламинат, паркет требуют распилки, что утяжеляет процесс ремонта. Линолеум просто режется макетным ножом, его легко раскатывать и приклеивать к основанию.

Также несложно запаивать швы:

шов углубляют специальным ножом;

расширяют, вкладывают в него жгут;

шов прогревают строительным феном, жгут растапливают, заполняют, убирают шпателем остатки.

Также для сокрытия шва может быть использована холодная сварка.

В результате получится водонепроницаемое монолитное покрытие, которое станет отличным вариантом для кухни, ванной комнаты.

Натуральный материал





Линолеум не значит синтетика. Большинство производителей предлагают обширный выбор натуральных напольных покрытий, сделанных из природных смол, пробковой крошки или льняного масла. Название таких поверхностей — мармолеумы. Все изделия экологичны, гомогенные, а потому им не страшны царапины.

Благодаря тому, что покрытие реализуется в виде плиток, рулонов, позволяет подобрать, вырезать подходящий рисунок, который отлично впишется в любой дизайн помещения.

Красота, практичность





Плюсы и минусы линолеума не равноценны, поскольку красота, практичность перекрывают небольшие недостатки. Существует огромное разнообразие цветовых, решений, что позволяет подобрать вариант под любое помещение. Поверхность хорошо поглощает шум, отталкивает влагу. Правильно подобранный линолеум станет замечательным вариантом для дома или офиса.

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