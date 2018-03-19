

фото: pravo.by

Глава государства Александр Лукашенко не исключает создания в Беларуси министерства цифровой экономики.

«Скорее всего, я такое решение (о создании министерства цифровой экономики – ред.) поддержу», – цитирует президента БЕЛТА. Он также добавил, что ему уже поступают соответствующие предложения.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси может появиться министерство цифровой экономики Глава государства Александр Лукашенко не исключает создания в Беларуси министерства цифровой экономики.

Напомним, в конце 2017 года Александр Лукашенко подписал декрет N8 «О развитии цифровой экономики», который часто также называют Документ также часто называют «Декретом о ПВТ 2.0». Декрет направлен на либерализацию условий ведения бизнеса в IT-сфере и развитие высоких технологий во всех отраслях белорусской экономики.