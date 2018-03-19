|
В Беларуси может появиться министерство цифровой экономики
20.03.2018 13:24 — Разное | Ежедневник
фото: pravo.by
Глава государства Александр Лукашенко не исключает создания в Беларуси министерства цифровой экономики.
«Скорее всего, я такое решение (о создании министерства цифровой экономики – ред.) поддержу», – цитирует президента
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства Александр Лукашенко не исключает создания в Беларуси министерства цифровой экономики.
|
Архив (Разное)