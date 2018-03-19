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В Беларуси может появиться министерство цифровой экономики

20.03.2018 13:24 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси может появиться министерство цифровой экономики

фото: pravo.by

Глава государства Александр Лукашенко не исключает создания в Беларуси министерства цифровой экономики.

«Скорее всего, я такое решение (о создании министерства цифровой экономики – ред.) поддержу», – цитирует президента БЕЛТА. Он также добавил, что ему уже поступают соответствующие предложения.

Напомним, в конце 2017 года Александр Лукашенко подписал декрет N8 «О развитии цифровой экономики», который часто также называют Документ также часто называют «Декретом о ПВТ 2.0».  Декрет направлен на либерализацию условий ведения бизнеса в IT-сфере и развитие высоких технологий во всех отраслях белорусской экономики.
 
 
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Глава государства Александр Лукашенко не исключает создания в Беларуси министерства цифровой экономики.
 
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