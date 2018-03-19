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Во Франции задержали экс-президента Николя Саркози
20.03.2018 13:16 — Разное | Ежедневник
фото: ria.ru
Бывшего президента Франции Николя Саркози задержали во Франции во вторник.
Об этом сообщает
«По нашей информации, экс-президент помещен под стражу в Нантере (пригород Парижа — ред.), куда был вызван в рамках разбирательства по делу о возможном финансировании Ливией его победоносной президентской кампании 2007 года», – говорится в публикации.
Срок задержание ограничен 48 часами, после этого Саркози должно быть предъявлено обвинение.
Весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче ливийским режимом пятидесяти миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози. Судебные разбирательства по этому делу продолжаются во Франции до сих пор.
В 2016 году по делу допросили бизнесмена франко-ливанского происхождения Зиада Такиеддина. Он рассказал, что в конце 2006 и в начале 2007 годов доставлял из Ливии в МВД Франции, главой которого в тот момент был Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму пять миллионов евро. Два раза он передавал деньги главе кабинета Саркози Клоду Геану, а один раз – лично кандидату в президенты.
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Бывшего президента Франции Николя Саркози задержали во Франции во вторник.
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