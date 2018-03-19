Главный тренер ХК «Динамо-Минск» Горди Дуайер посетил Березу и провел мастер-классы для воспитанников местной хоккейной школы

К главному тренеру хоккейного клуба «Динамо-Минск» Горди Дуайеру можно относиться по-разному. Кто-то видит в нем настоящего профессионала, которому помешали объективные причины и который как тренер не до конца раскрылся. Другие не считают это оправданием. Все-таки прошлый сезон динамовцы завершили не удачно – им не удалось выйти в плей-офф. Но канадский тренер – нхловец, и этим все сказано.

И вот на днях главком белорусских «зубров» посетил Березу. Цель визита – проведение мастер-классов для юных березовских хоккеистов – несомненно, благая. Тем более что время выбрано удачно: сезон позади, контракт продолжается, а ребятам необходим стимул. Хотя, признается директор СДЮШОР г. Березы Александр Палто, они и без этого настроены на успех. И все-таки как можно не выкладываться по полной, если прием тебе лично показывает главный тренер любимой хоккейной команды Беларуси? И наши хоккеисты старались. Еще до первого занятия с Дуайером березовские спортсмены с волнением отвечали на вопросы. Оказалось, от тренера они ждут какого-нибудь финта, а самого Горди считают персоной чуть ли не культовой.

Дуайера в Березе приняли радушно. Евгений Тарасюк, заместитель председателя райисполкома, встретил гостя с хлебом-солью (на фото 1), после чего главному тренеру устроили небольшую экскурсию по Ледовой арене. Познакомился с Горди Дуайером и председатель райисполкома Леонид Мартынюк. Мастер-классы канадец проводил преимущественно для старших ребят – 2003, 2004 и 2005 годов рождения (на фото 2).



По мнению руководства нашей команды, хоккеисты этих возрастов уже смогут «потянуть» уровень главного тренера «Динамо». И пусть в самом начале тренировки мальчишки и терялись, то уже через минут 15 усердно выполняли каждый элемент. Как известно, у хоккейного матча «рваный» ритм. Потому и приемы Горди Дуайер вместе с помощником Юрием Кузьменковым, а также тренерами березовской СДЮШОР демонстрировал в основном на ловкость: обводка и обманные движения, маневренный бег, различные способы броска шайбы, прыжки, атака, оборона и т. д.

Александр Палто рассказал, что это не первые подобные мастер-классы. В Березу время от времени приезжают динамовские коучи, однако возможности поучиться у главного тренера

команды у наших ребят еще не было. С 2014 года у хоккейной школы г. Березы с клубом «Динамо-Минск» действует соглашение о сотрудничестве. Так или иначе

с того времени «зубры» участвуют в жизни школы – методически и финансово. Причем степень участия столичного клуба и его интерес к березовским перспективным игрокам растут. Свидетельство этого – двухдневное посещение Горди Дуайером нашей хоккейной школы. Кстати, ее воспитанники, которые следят за успехами главного клуба страны, верят, что Дуайер еще покажет себя с сильной тренерской стороны, и с восторгом говорят о том, как мечтают играть в ХК «Динамо-Минск».

Алиса КРОТКАЯ.

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА.