В Белоозерске прошел 11-й открытый чемпионат Брестской области по пауэрлифтингу в жиме штанги лежа

Одни из сильнейших людей не только области, но, как оказалось впоследствии, и страны собрались на уже 11-м открытом чемпионате Брестской области по пауэрлифтингу в жиме штанги лежа. Гости мероприятия, среди которых и заместитель председателя райисполкома Евгений Тарасюк, во время своих выступлений отметили, что состязания можно смело называть республиканскими. А ведь и правда: сюда приехали пауэрлифтеры из Белоозерска, Березы, Ивацевичей, Пинска, Барановичей, Дрогичина, Бреста, Минска, Гродно, Жлобина, Гомеля.

Соревнования эти ежегодные, для Белоозерска, где они и проводятся, стали своеобразной визитной карточкой. Сцена местного Дома культуры в очередной раз превратилась в спортивную площадку: штанга, ассистенты, судьи, жюри. А зрители, затаив дыхание, следят из зала. И если веса, которые жмут девушки-участницы, еще могли не вызывать благоговейного ужаса, то во время выхода спортсменов-мужчин порой приходилось зажмуриваться после команды «жим». Просто сила во плоти!

Спонсоров у чемпионата в этом году прибавилось. Сейчас это отдел образования, спорта и туризма Березовского райисполкома, ООО «Белинвестторг-Сплав», районный комитет ОО «БРСМ», а также ОАО «Березовский сыродельный комбинат», районный физкультурно-спортивный клуб «Кречет» и спортивный клуб «Факел». Кроме того, помощь в организации и проведении мероприятия оказали Белоозерский горисполком, филиал «Белоозерская городская больница» Березовской ЦРБ им. Э.Э. Вержбицкого, ОАО «Торговый центр «Надежда» и, разумеется, Дом культуры.

Престиж чемпионата ни у кого не вызывает сомнения. И звание абсолютного чемпиона столь авторитетных соревнований завоевал Дмитрий Шашков из Жлобина – он поднял вес в целых 285 кг! Среди женщин абсолютным чемпионом стала минчанка Елена Перс, осилив 85 кг. В командном первенстве с результатом в 58 баллов первое место заняла команда «Живая сталь» из г. Минска. Вторая позиция у СК «Факел» из г. Белоозерска – 56 баллов. Третье место досталось столичному «Пауэру» с 14 итоговыми баллами.

Но это еще далеко не все итоги! Большинство первых мест заняли участники из Минска. Однако и наши белоозерские спортсмены (кстати, воспитанники небезызвестного Александра Сымонко) показали, на что способны. Победителями стали следующие парни из Белоозерска: в категории до 59 кг – Илья Янчук, до 66 кг – Сергей Матяш, до 93 кг – Илья Ковалевич. Более того, спортсмены клуба «Факел» завоевали еще три вторых места (Станислав Мостыко, Александр Мягкий, Марк Мелех) и семь третьих (Кристина Споровец, Оксана Рудьман, Никита Мостыко, Иван Яцкевич, Максим Савко, Евгений Калугин, Евгений Жур). Два белоозерских пауэрлифтера выполнили норматив КМС, а четыре – на первый разряд. Из Березы только один участник вошел в тройку – это Виктор Соловей, занявший вторую позицию.

Фото автора.