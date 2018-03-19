ООО «Белинвестторг-Сплав» – единственное предприятие в Республике Беларусь, которое осуществляет переработку свинецсодержащих отходов, прежде всего – отработанных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей с производством высококачественного продукта марочных сплавов. Какие отходы остаются после переработки аккумуляторов и насколько они безопасны для окружающей среды? Об этом в интервью корреспонденту «Маяка» рассказала эколог ООО «Белинвестторг-Сплав» И.М. Маргунова.

– Ирина Михайловна, а что считается отходами производства?

– В соответствии со статьей 1 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2007 года №271-З «Об обращении с отходами», отходами считаются вещества или предметы, образующиеся в процессе осуществления экономической деятельности, жизнедеятельности человека, имеющие определенное предназначение по месту их образования либо утратившие полностью или частично свои потребительские свойства.

– Хотелось бы подробнее узнать, какие требования об об-ращении с отходами предъяв-ляются государством предприятиям?

– Одним из основных требований законодательства Республики Беларусь об обращении с отходами является минимизация влияния отходов на окружающую среду. Какими бы жесткими не были эти требования, ООО «Белинвестторг-Сплав» всегда четко их выполняет. Наше предприятие имеет специальное разрешение (лицензию) №33140/2020 на право осуществления деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду. Она дает предприятию право использовать свинецсодержащие отходы 1–3 классов опасности. ООО «Белинвестторг-Сплав» зарегистрировано в реестре объектов по использованию отходов и объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов, который ведет республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие «БелНИЦ «Экология» Минприроды.

– Какие виды отходов бывают?

– Классификация тех или иных видов отходов предприятия осуществляется согласно классификатору отходов, образующихся в Республике Беларусь. В нем, кроме наименования отхода, может быть указана их степень опасности. На предприятии ООО «Белинвестторг-Сплав» в технологическом процессе образуется один отход производства – зола свинцовая (свинцовая изгарь). Данный вид отхода согласно классификатору имеет код 3121400. В 2013 году для этого вида отхода не был определен его класс опасности. В соответствии со ст.16,17 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» предприятие обратилось для определения степени (класса) опасности золы свинцовой (свинцовой изгари) в ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья». Лабораторный отдел этого центра аккредитован на соответствие требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 в сфере проведения испытаний, имеет аттестат аккредитации. В 2013 году получено заключение о степени опасности золы свинцовой – 3-й класс. Порядок обращения с данным видом отходов, как и со всеми образующимися не технологическими отходами на предприятии, утвержден в инструкции по обращению с отходами производства ООО «Белинвестторг-Сплав» и согласован, как того требует природоохранное законодательство, Брестским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды.

– Ирина Михайловна, а какие существуют правила хранения отходов третьего класса и куда эти отходы отправляются?

– В зависимости от степени и класса опасности, агрегатного состояния и физико-химических свойств определяются условия хранения отходов производства. Согласно санитарным нормам и «Требованиям к обращению с отходами производства и потребления», хранение отходов 3-го класса опасности разрешается в закрытых и открытых контейнерах, бочках, цистернах, баках, полиэтиленовых мешках, пластиковых, текстильных и бумажных пакетах, ящиках и другой таре или в открытом виде. ООО «Белинвестторг-Сплав» хранит золу свинцовую на закрытом складе, где бетонированный пол предотвращает фильтрацию отхода в почву и подземные воды.

Данное место временного хранения золы, в целях накопления ее до вывоза, санкционировано (разрешено), т. е. обозначено на карте-схеме хранения отходов производства в согласованной Брестским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды инструкции по обращению с отходами производства ООО «Белинвестторг-Сплав». В инструкции согласовано допустимое количество хранения золы свинцовой и составляет в настоящее время 600 тонн.

В декабре 2017 года ООО «Белинвестторг-Сплав» получило разрешение №68-17 Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды на захоронение золы свинцовой на полигоне промышленных отходов «Вишневка» в г. Бобруйске.

На сегодняшний день временно возникшие сложности в обращении с золой свинцовой на предприятии отсутствуют.

– Существует ли особый экологический контроль на производстве?

– На предприятии утверждена инструкция по производственному экологическому контролю, где в качестве объектов производственного экологического контроля рассматриваются:

- источники образования отходов (проверка полноты перечня отходов, соблюдение нормативов образования отходов производства);

- сбор отходов (соблюдение порядка сбора, разделение по видам, классам, возможности использования, извлечения вторичных материальных ресурсов, наличие тары и соответствие ее установленным требованиям);

- временное хранение отходов (соответствие мест фактического хранения отходов производства местам, указанным на карте-схеме в инструкции по обращению с отходами производства, наличие идентификации, соответствие условий хранения, отсутствие загрязнения почв, соблюдение установленных лимитов хранения отходов, соблюдение допустимого количества накопления отходов для последующей перевозки, периодичность вывоза);

- перевозка отходов (наличие и правильность составления сопроводительных паспортов перевозки отходов, ведение журнала регистрации сопроводительных паспортов, соответствие транспорта, осуществляющего перевозку грузов);

- использование отходов (соблюдение технологического регламента, соблюдение лицензионных условий);

- учет отходов (ведение журналов учета отходов);

- документация по обращению с отходами.

– Ирина Михайловна, а насколько эффективен этот экологический контроль?

– Производственный экологический контроль для нас не формальная процедура – это обязательство, и недочет в этой области может привести к проблеме. Работники предприятия с пониманием относятся к любому моему предложению, замечанию и рекомендации. Могу сказать, что все рабочие и специалисты прошли обучение. Мы позиционируем себя как экологическое предприятие, добровольно и со всей ответственностью принимаем меры по сохранению и улучшению окружающей среды, а также активно продвигаем принципы концепции устойчивого развития в обществе.