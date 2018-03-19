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Если "Юность" выиграет чемпионат, то в Лиге чемпионов от Беларуси выступит не две, а одна команда
Победа минской «Юности» в Континентальном кубке дала Беларуси шанс получить два места в следующем розыгрыше хоккейной Лиги чемпионов. Занимательно, что возможный чемпионский титул команды Михаила Захарова в национальном первенстве лишит страну такого права.
Если «Юность» действительно выиграет финал плей-офф, то квота Беларуси будет передана команде из Словакии. Эту информацию SPORT.TUT.BY подтвердила менеджер по коммуникациям Лиги чемпионов Моника Райнхард.
— Мы приняли решение, что если победителем Континентального кубка и чемпионата одной из «лиг-претендентов» (Словакия, Беларусь, Великобритания, Норвегия, Франция, Дания, Польша) становится одна и та же команда, то вторую заявку получает не проигравший в финале клуб, а команда из чемпионата, который занимает в
Отметим, что в полуфинальной серии до четырех побед «Юность» выигрывает у «Шахтера» со счетом 3:0, а «Неман» выигрывает у «Динамо» из Молодечно — 3:1.
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Победа минской "Юности" в Континентальном кубке дала Беларуси шанс получить два места в следующем розыгрыше хоккейной Лиги чемпионов. Занимательно, что возможный...
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