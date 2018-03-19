Победа минской «Юности» в Континентальном кубке дала Беларуси шанс получить два места в следующем розыгрыше хоккейной Лиги чемпионов. Занимательно, что возможный чемпионский титул команды Михаила Захарова в национальном первенстве лишит страну такого права.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Если «Юность» действительно выиграет финал плей-офф, то квота Беларуси будет передана команде из Словакии. Эту информацию SPORT.TUT.BY подтвердила менеджер по коммуникациям Лиги чемпионов Моника Райнхард.

— Мы приняли решение, что если победителем Континентального кубка и чемпионата одной из «лиг-претендентов» (Словакия, Беларусь, Великобритания, Норвегия, Франция, Дания, Польша) становится одна и та же команда, то вторую заявку получает не проигравший в финале клуб, а команда из чемпионата, который занимает в рейтинге «лиг-претендентов» наивысшее место. На данный момент это Словакия. Если же чемпионом станет не «Юность», то у Беларуси будет два места. Одно достанется победителю национального первенства, а второе «Юности» как победителю Континентального кубка.

Отметим, что в полуфинальной серии до четырех побед «Юность» выигрывает у «Шахтера» со счетом 3:0, а «Неман» выигрывает у «Динамо» из Молодечно — 3:1.