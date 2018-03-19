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Лукашенко не исключает создания в Беларуси министерства цифровой экономики
20.03.2018 14:34 — Разное | Виртуальный Брест
Глава государства Александр Лукашенко не исключает создания в Беларуси министерства цифровой экономики. Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы творческой молодежи в Белорусском государственном молодежном театре, передает корреспондент БЕЛТА.
Александр Лукашенко рассказал, что предложения о создании министерства цифровой экономики ему поступают. "Скорее всего, я такое решение поддержу", - отметил он.
Разработку декрета о цифровой экономике Президент назвал примером творческого подхода в своей работе. Беларусь стала первой страной, рискнувшей и принявшей серьезные решения по развитию IT-технологий, цифровой экономики. Глава государства подчеркнул, что по прошествии короткого времени становится понятно - попали в точку, за этим будущее.
"Такой элемент творческого риска у политика должен присутствовать всегда", - считает Александр Лукашенко.
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Глава государства Александр Лукашенко не исключает создания в Беларуси министерства цифровой экономики. Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы творческой...
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