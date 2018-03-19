Главный инженер ООО «АйПауэр» встретился с представителем инициативной группы

Как сообщили порталу Виртуальный Брест в пресс-службе компании «АйПауэр», 19 марта 2018 года состоялась встреча главного инженера ООО «АйПауэр» Сергея Дубновицкого и представителя инициативной группы Демьяна Лепесевича, целью которой стало разъяснение возникших вопросов по проектной документации строящегося аккумуляторного завода в СЭЗ «Брест».



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Вопросы были заданы в Брестском облисполкоме , где накануне представители министерств и ведомств встретились с жителями Бреста и брестского района.

Представители аккумуляторного завода ООО«АйПауэр» представили документы, а именно:

- техническое задание на приобретение газоочистной установки (скруббер), которую планируется приобретать в апреле 2018 года;

- ведомости 1 и 2 пусковых комплексов с описанием технологического оборудования, запланированного к установке на предприятии.

Представитель инициативной группы в ходе беседы смог убедиться в том, что скруббер (газоочистительная установка) действительно будет устанавливаться уже при первом пусковом комплексе.



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Инициативную группу также интересовало наличие соответствующего фильтра для котлов, где будет плавиться свинец и где он будет накапливаться до литья.

Сергей Дубновицкий объяснил весь процесс изготовления свинцово-кальциевой ленты и добавил, что «температура плавления свинца на заводе не будет превышать 480 градусов, так как при данной температуре свинец приобретает необходимые вязко-текучие свойства и его технологически удобно заливать в формы. Выше температуры 480 С работать со свинцом экономически не целесообразно, поэтому свинец не будет превращаться в аэрозоль. Испаряться свинец может только при более высоких температурах».

Стороны договорились проводить дальнейшие встречи на нейтральной территории для того, чтобы разъяснять все возникающие вопросы, подкрепляя свои доводы официальными документами.

Напомним, ранее состоялись уже 2 встречи специалистов ООО «АйПауэр» с представителями инициативной группы.



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Между тем, в социальных сетях распространяется информация от самого Демьяна Лепесевича касательно встречи:

- Такая встреча состоялась. АйПауэр показал документы на бумажном носителе. Скруббер будет поставляться в первый пусковой комплекс, это подтвердили косвенно. Документы в электронном виде при этом не предоставили. Когда создан документ, который мне предоставили - не установлено. Напоминаю, что меня интересовал электронный комплект документов. Техническое задание на скруббер также на бумажном носителе предоставили а не электронный документ. При этом нет возможности установить, когда это задание составлено: на выходных или намного ранее. Вывод: остался открытым вопрос, вносят ли изменения в документы. Это важно.