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Брестская область в 2018 году намерена нарастить товарооборот с Казахстаном до $100 млн

20.03.2018 14:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Брестская область в текущем году планирует нарастить товарооборот с Казахстаном до $100 млн. Об этом заявил председатель облисполкома Анатолий Лис сегодня на встрече с новым консулом Казахстана в Бресте Эльдаром Кунаевым, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54156.php

Брестская область в 2018 году намерена нарастить товарооборот с Казахстаном до 0 млн

"Брестская область активно развивает контакты с Казахстаном. В прошлом году объем внешней торговли составил свыше $85 млн. Нам удалось добиться значительного роста (на уровне 170%). Обнадеживает начало этого года, по итогам которого мы должны выходить на товарооборот минимум $100 млн. Между нашими странами нет барьеров для взаимодействия. Потенциал для сотрудничества высокий, нужно его активнее использовать", - подчеркнул Анатолий Лис.

Эльдар Кунаев намерен способствовать динамике белорусско-казахстанских межрегиональных отношений. "С Брестским регионом непосредственно контактируют Атырауская, Восточно-Казахстанская и Карагандинская области. Их точки соприкосновения в агропромышленном комплексе. Президенты наших стран нацеливают на взаимодействие в сельском хозяйстве, которое в Беларуси находится на высоком уровне. На это будет сделан акцент", - сказал консул.

На встрече обсуждалась тема автомобильных и железнодорожных перевозок и связанные с ними вопросы логистики. По словам Анатолия Лиса, новые возможности для сотрудничества стороны могут найти и во время международного форума деловых контактов "Брест-2018", который пройдет 26-27 апреля. Губернатор пригласил дипломата и бизнес-круги Казахстана поучаствовать в этом мероприятии.

К своим консульским обязанностям в Бресте Эльдар Кунаев приступил в феврале. По его словам, он уже немного познакомился с областным центром. "Город очень интересный. В следующем году вместе встретим его тысячелетие. Мы тоже будем готовиться к празднику. Уверен, будет сформирована официальная делегация из Казахстана. Конечно, порадуем местных жителей своими сувенирами и подарками, творчеством. Не сомневаюсь, что это будет грандиозное событие. Все-таки не так много городов ЕАЭС могут похвастаться тысячелетней историей", - резюмировал дипломат.

 
Теги: Брест
 
 
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Брестская область в текущем году планирует нарастить товарооборот с Казахстаном до $100 млн. Об этом заявил председатель облисполкома Анатолий Лис сегодня на...
 
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