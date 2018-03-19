Сельчанин в Каменецком районе хранил дома арсенал оружия

Житель Каменецкого района хранил дома арсенал оружия, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.



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Оружие и боеприпасы обнаружили сотрудники 6-го управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД и ОМОН УВД облисполкома по месту жительства 56-летнего мужчины в деревне Долбизно.

В частности, милиционеры изъяли незарегистрированные охотничье ружье ИЖ-18Е 12-го калибра неустановленного года выпуска, газовый пистолет RECK Мod. PP калибра 9 мм и 185 винтовочных спортивно-охотничьих патронов калибра 5,6х16R. По заключению эксперта, 152 патрона являются боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию и пригодны для стрельбы.

В отношении сельчанина РОСК возбудил уголовное дело по ч.2 ст.295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до семи лет с конфискацией или без конфискации имущества.