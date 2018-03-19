Лукашенко против излишней нагрузки в школах

Нагрузка в школах не должна быть студенческой, школьники должны получать то, «что останется в голове после вступления во взрослую самостоятельную жизнь».

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы творческой молодежи в Белорусском государственном молодежном театре (БГМТ).

«Не надо перегружать детей, не надо их делать в школе студентами», - сказал президент.

При этом глава государства уточнил, что совсем не обязательно, например, в медуниверситете по два-три года изучать историю.

Будущие медики должны больше внимания уделять профильным дисциплинам, чтобы стать хорошими специалистами.