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Лукашенко против излишней нагрузки в школах
Нагрузка в школах не должна быть студенческой, школьники должны получать то, «что останется в голове после вступления во взрослую самостоятельную жизнь».
Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы творческой молодежи в Белорусском государственном молодежном театре (БГМТ).
«Не надо перегружать детей, не надо их делать в школе студентами», - сказал президент.
При этом глава государства уточнил, что совсем не обязательно, например, в медуниверситете по два-три года изучать историю.
Будущие медики должны больше внимания уделять профильным дисциплинам, чтобы стать хорошими специалистами.
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Нагрузка в школах не должна быть студенческой, школьники должны получать то, «что останется в голове после вступления во взрослую самостоятельную жизнь».
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