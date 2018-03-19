Президент хочет, чтобы госструктуры активнее подключались к раскрутке молодых «звезд»

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Сегодня во время общения с представителями творческой молодежи президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что государственным структурам не стоит оставаться в стороне, а следует активнее раскручивать молодые таланты.

«Понимаю, что в искусстве и шоу-бизнесе пришло время менеджеров и продюсеров, которые зажигают звезды», - подчеркнул Александр Лукашенко.

Но и государственные структуры не должны оставаться в стороне, считает президент. Министерствам культуры, информации и образования, а также телевидению, радио, печатным изданиям надо еще активней подключаться к поиску и раскрутке молодых талантов.

Президент привел в пример песенный конкурс «Евровидение», о котором в Беларуси много говорят. "Это, конечно, популярное, красивое телешоу, и представить Беларусь достойно на нем важно. У нас же превратили его в событие века, а тем временем наши артисты оперы и балета, музыканты-виртуозы, народные коллективы блистают на лучших мировых сценах. Зарубежная публика их знает и ценит. Но какие имена широко известны в нашей стране? И что мы сделали для этого?» - спросил глава государства.

А ведь в Беларуси любят классическое искусство, отметил Александр Лукашенко. Проводимые в стране международные театральные форумы, фестивали звезд мировой оперы, балета, джазовые концерты проходят с аншлагами.

Особенно важно, считает президент, переломить ситуацию, связанную с раскруткой молодых белорусских талантов. По его словам, одаренные люди должны быть известны и востребованы прежде всего на своей земле.

«Славу многих из них делят с нами европейские и заокеанские страны. Но главное, что истоки мастерства этих великих личностей здесь. Это она - наша родная земля - вдохновляет и дает силы», - заявил президент.

"Да, наши блистают за границей, и мы, вроде бы, не всех их знаем. Но надо понимать, что, если бы они не зажглись здесь, они бы там не блестели и не блистали. Поэтому не надо забывать вот эту связь, - подчеркнул глава государства. - Не плохо, что они там блистают, плохо, что мы их узнаем оттуда, а не здесь сначала».

В то же время Александр Лукашенко отметил, что белорусские артисты должны быть известны и за рубежом, поскольку они являются лицом нашей страны.