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Посмотрите, как Ferrari 458 уничтожают на свалке

20.03.2018 14:33 — Разное | Tut.by  
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В Великобритании уничтожили суперкар Ferrari 458 Spider, который был конфискован у владельца. Видео с уничтожением машины на своей странице на Facebook опубликовал ее бывший владелец Захид Хан, пишет motor.ru.

Полиция посчитала, что машина может быть угнана, позже признав ее непригодной для использования на дорогах общего пользования. Хозяин автомобиля заявил, что именно он является законным владельцем машины и ее никто не угонял.

По словам Хана, машина была застрахована правильным образом, а полиция не оповестила его о судебном слушании по его делу и не предупредила об уничтожении автомобиля.

 
 
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Полиция посчитала, что машина может быть угнана, позже признав ее непригодной для использования на дорогах общего пользования.
 
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