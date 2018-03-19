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Посмотрите, как Ferrari 458 уничтожают на свалке
В Великобритании уничтожили суперкар Ferrari 458 Spider, который был конфискован у владельца. Видео с уничтожением машины на своей странице на Facebook
Полиция посчитала, что машина может быть угнана, позже признав ее непригодной для использования на дорогах общего пользования. Хозяин автомобиля заявил, что именно он является законным владельцем машины и ее никто не угонял.
По словам Хана, машина была застрахована правильным образом, а полиция не оповестила его о судебном слушании по его делу и не предупредила об уничтожении автомобиля.
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Полиция посчитала, что машина может быть угнана, позже признав ее непригодной для использования на дорогах общего пользования.
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