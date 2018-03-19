Посмотрите, как Ferrari 458 уничтожают на свалке

В Великобритании уничтожили суперкар Ferrari 458 Spider, который был конфискован у владельца. Видео с уничтожением машины на своей странице на Facebook опубликовал ее бывший владелец Захид Хан, пишет motor.ru .

Полиция посчитала, что машина может быть угнана, позже признав ее непригодной для использования на дорогах общего пользования. Хозяин автомобиля заявил, что именно он является законным владельцем машины и ее никто не угонял.

По словам Хана, машина была застрахована правильным образом, а полиция не оповестила его о судебном слушании по его делу и не предупредила об уничтожении автомобиля.