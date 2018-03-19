Лукашенко рассказал об идее своей страницы в Instagram

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с творческой молодежью рассказал, когда заведет себе страницу в Instagram, передает корреспондент БЕЛТА.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Студенты поинтересовались у главы государства, не хочет ли он себе завести аккаунт в популярной социальной сети, поскольку вся молодежь активно пользуется ею и там могла читать информацию о деятельности президента Беларуси.

Александр Лукашенко сообщил, что его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт уже давно предлагает открыть страницу в какой-нибудь социальной сети, в том числе в Instagram. «Мечтой живет, чтобы у меня где-то там страничка была», — отметил глава государства.

Однако, по словам президента, для него это будет большая ответственность. «Там же будет даже не тысяча обращений, просмотров, заявлений… Вы же будете писать с расчетом на общение с президентом», — сказал Александр Лукашенко.