22 февраля между прокуратурой и Ганцевичским районным объединением профсоюзов было подписано соглашение о взаимодействии в сфере защиты конституционных прав и гарантий трудящихся на 2018 год.
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Между прокуратурой и профсоюзом подписано соглашение о взаимодействии
20.03.2018 14:59 — Разное | Савецкае Палессе
22 февраля между прокуратурой и Ганцевичским районным объединением профсоюзов было подписано соглашение о взаимодействии в сфере защиты конституционных прав и гарантий трудящихся на 2018 год.
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Между прокуратурой и профсоюзом подписано соглашение о взаимодействии
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