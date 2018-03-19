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Между прокуратурой и профсоюзом подписано соглашение о взаимодействии

20.03.2018 14:59 — Разное | Савецкае Палессе  
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Между прокуратурой и профсоюзом подписано соглашение о взаимодействии

Председатель Ганцевичского районного объединения профсоюзов Наталья Кондратович, главный правовой инспектр труда республиканского комитета Белорусского профсоюза работников связи Александр Авдеенко, прокурор Ганцевичского района Михаил Клевцевич

22 февраля между прокуратурой и Ганцевичским районным объединением профсоюзов было подписано соглашение о взаимодействии в сфере защиты конституционных прав и гарантий трудящихся на 2018 год.

 
 
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Между прокуратурой и профсоюзом подписано соглашение о взаимодействии
 
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