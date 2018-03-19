"Дешевая комедия". Лукашенко высказался о скандальных "Смерти Сталина" и "Матильде"

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время встречи с творческой молодежью рассказал, что посмотрел скандальные фильмы «Смерть Сталина» и «Матильда», и поделился впечатлением о картинах, сообщает БЕЛТА .





По словам главы государства, когда поднялся шум вокруг этих картин, он решил посмотреть их.

— У меня такое подозрение, что специально устроили шумиху, чтобы подогреть интерес к этим фильмам. Ни один, ни второй того не заслуживает. Я даже пожалел, что время потратил, — признался президент.

Касаясь фильма «Матильда», он отметил, что ему понравилась операторская работа, и он вполне допускает, что сюжетная линия может быть правдой. «Красивые съемки», — сказал он.

Рассказывая о своих впечатлениях от фильма «Смерть Сталина», который повествует о последних часах жизни одного из лидеров СССР, Лукашенко отметил, что до сих пор достоверно неизвестно, как умер этот человек.

В то же время президента не впечатлил режиссерский подход к тем событиям.

— Все объясняют, что стиль такой этого фильма, это комедия… Дешевая комедия — у меня такое впечатление об этом фильме, да и рассуждать на эту тему сегодня нечего.

Глава государства добавил, что одна из идей фильма — рассказать о том нарушении прав человека, когда жизнь отдельных людей ни во что не ставилась, в Советском Союзе. И здесь он убежден: поступать так недопустимо ни для кого — ни для Сталина, ни для всех, кто обладает властью. С другой стороны, обратил внимание президент, сегодня сложно дать объективную оценку тем событиям, поскольку о них существует много различной информации и не всегда правдивой.

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