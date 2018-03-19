В Минске вторую неделю наблюдается ажиотажный спрос на квартиры небольшого метража

Об активизации рынка говорят и риелторы и застройщики. Быстро разбирают самые недорогие квартиры. На рост покупательской активности на рынке нового жилья повлияло как сокращение количества недорогих квартир на вторичном рынке, так и ставшие более доступными кредиты.

Неделю назад мы писали, что в Минске разметают новостройки с ценой квадратного метра ниже 1100 долларов. Сейчас можно констатировать — за считанные дни расходятся небольшого метража квартиры и с ценой 1200 долларов за квадратный метр. Особым спросом пользуются «однушки» и «евродвушки» площадью около 50 квадратных метров.

Например, вчера у застройщика «Айрон» стартовали продажи первого дома по улице Зубачева (район улиц Брестской и Казинца). И офис продаж едва выдержал наплыв покупателей.

— Активный спрос на новостройки наблюдается в сегментах классов «Эконом» и «Стандарт». Дом на Зубачева интересен расположением, небольшими площадями квартир. Плюс ценой на квартиры на нижних этажах 1000 — 1100 долларов за квадратный метр. Именно эти квартиры и были приобретены вчера первыми, — объясняют ситуацию со «штурмом» офиса застройщика аналитики группы компаний «Твоя столица». — Квартиры с ценой 1200−1220 долларов еще есть.

В отделе продаж застройщика подтвердили — квартиры вчера и за сегодняшнее утро проданы не все. Застройщик предугадал пожелания, на каждом этаже 10-этажки есть по шесть 50-метровых «евродвушек» и по две 38-метровые студии — то, что сейчас наиболее востребовано.

Скорость продаж характеризует и то, как исчезают из базы квартиры в первом доме по Разинской (дом возле метро Грушевка, что более привлекательно для покупателей). За последнюю неделю проданы практически все «двушки», цена метра в них была 1180−1240 долларов. На стабильном рынке продажи заняли бы до полугода.

Надежные застройщики, сдающие жилье комплексами, отмечают, что люди звонят с вопросом, нельзя ли забронировать квартиру в домах, которые находятся на стадии котлована или проекта и поступят в продажу в ближайшие месяцы.

В жилых комплексах, которые возводятся в пригороде Минска, тоже отмечают повышение спроса.

— У нас сейчас невысокие цены, однокомнатные квартиры площадью 41 квадратный метр — от 27,5 тысячи долларов, 56-метровые «двушки» от 36,5 тысячи, — рассказали в отделе продаж ЖК «Радужный» в Дзержинске. — Наши покупатели ждут выхода проектной декларации на очередной строящийся дом. Уже забронированы 40% «однушек» и 20% «двушек». То есть можем сказать, что спрос вырос как минимум в полтора раза.

— То, что сейчас наблюдается — это обеспеченный кредитами отложенный спрос, который реализуется, — настаивает аналитик группы компаний «Твоя столица» Андрей Чернышев. — Насколько его хватит — вопрос по-прежнему открытый.

Потенциальных покупателей волнует перспектива того, что в стартующих в ближайшие месяцы проектах цены будут выше. В частных беседах застройщики признаются, что соблазн поднять ценники есть, но, как и у аналитиков, нет уверенности, что такой уровень спроса продержится несколько месяцев.